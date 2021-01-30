Зеленский рассказал о своей "злости" на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "немного" зол на президента США Дональда Трампа. Журналист программы Axios на американском телеканале HBO спросил: "Я вижу, вы злы на президента Трампа. Возможно, немного, да?" "Немного", — ответил Зеленский. Полная версия интервью с Зеленским должна быть обнародована в воскресенье, 31 января.

Зеленский зол на Трампа

Осенью 2019 начался процесс импичмента тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сотрудник спецслужб США написал жалобу через вероятный давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле того года.

Американский президент заявил, что его будущий оппонент на выборах президента США демократ Джо Байден в ходе своей работы на посту вице-президента США остановил расследование против украинской энергетической компании Burisma, в которой его сын Хантер Байден был членом совета директоров.

Зеленский уверял, что Трамп не оказывал на него никакого давления. Об этом говорил и сам американский президент.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп учредил "Офис бывшего президента" во Флориде. Экс-президент Дональд Трамп учредил официальный офис "бывшего президента" в округе Палм-Бич во Флориде, сообщает издание FoxNews. Новосозданное учреждение будет заниматься перепиской, официальными заявлениями, выступлениями и другой публичной деятельностью Трампа. Согласно первому официальному заявлению Офиса, его миссия — "продвижение интересов Соединенных Штатов и выполнение повестки дня администрации Трампа путем пропаганды и общественной активности".

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