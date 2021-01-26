Дубинский предложил тему для первого референдума

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Вечканова Елена
Скандально известный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский оригинально прокомментировал принятие закона о референдуме в Украине. На своей странице в Facebook он предложил первую тему для рассмотрения "народного вече".
Дубинский предложил вынести на референдум вопрос о свободе Порошенка. Фото из открытых источников
С тона сообщение в соцсети не совсем понятно, шутит нардеп, не так давно пригрозивший президенту Зеленскому развалом партии "Слуга народа", в своем посте или нет.
И хотя большинство пользователей Facebook в комментариях так или иначе поддерживают подобную "инициативу" Дубинского, есть и немало тех, кто напоминает: вопросами ареста и вынесения приговора должны заниматься представители судебной системы.
Конечно, под сообщением можно "встретить" и тех, кто против подобной "темы" референдума. Большинство из таких пользователей, очевидно, стремились бы поинтересоваться, не хотели бы украинцы помочь наказанию самого Александра Дубинского.
Напомним, сегодня, 26 января 2021, на заседании Верховной Рады Украины был принят Закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Документом, который поддержали своими голосами 255 народных депутатов, определяется правовой статус референдума, процедура его проведения, права и обязанности субъектов. Стоит отметить, что референдум в Украине возможен лишь при наличии соответствующего Указа Президента, что подтверждает требование его проведения не менее 3 миллионами граждан, имеющих право голосовать.
Также на портале подробно рассказывали об особенностях приемлемого закона. В частности, по информации заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук, референдум по территории страны можно будет проводить только по вопросам расширения "земель".
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Новости
Сергей
сегодня, 19:21
Фенікс. А Порошенко входить до списку олігархів?Він сьогодня виступав на погоджувальній раді.Радив Шмигалю перестати обкрадати народ!
Сергей
сегодня, 19:16
Люди!Вы не находите,что Порошенко ,обвиняемый по 47 уголовным делам,должен ответить хоть по одному.А если прощаем, то нечего ныть терпилы
Фёдор
сегодня, 18:40
Слабенько: ожидал чего-то оригинального.
фенікс
сегодня, 18:29
Дубінський не хоче поставити питання "розкуркулення олігархів" - видобуток нафти, газу, електроенергію і таке подібне ...відповідно до статті 13 Конституції України де "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.?!
Геннадий
сегодня, 18:27
Ну понятно. Нужно же как то подтверждать, что ты агент кремля: против Бандеры копротивлялся, против Пороха копротивляется