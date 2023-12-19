К чему свелась пресс-конференция Зеленского: на какие заявления стоит обратить внимание

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Она длилась около двух часов, причем ряд острых вопросов, к сожалению, так и не был задан. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали пресс-конференцию главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Услышали повторение уже сказанного, сдобренное благими пожеланиями на будущее

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:

понятно, что Зеленский выглядел повеселее. Но точно – "не фонтан". Я ничего нового за эти два часа не услышал. Пул президента разгонял через свои каналы, что будут некие сенсации, шокирующие откровения. Но этого не было и рядом. Всё очень предсказуемо. То, что заявления о возможной мобилизации женщин вбрасываются специально, чтоб "хозяин" потом жестко сказал "не бывать этому!" было понятно. Слишком примитивные технологии. Из того же ряда – заявления Зеленского, что он не может разогнать Раду, потому что этого, согласно законодательству, нельзя делать во время военного положения". "Если сравнивать с неимоверно скучной итоговой пресс-конференцией Путина, прошедшей 14 декабря

Остальное, по мнению эксперта, было – повторение уже сказанного, сдобренное благими пожеланиями на будущее.

и тому подобное, – считает Алексей Голобуцкий. – Журналистка "Зеркала недели" явно переволновалась, задавая неудобные вопросы (в том числе касательно наших отношений с ЕС), нарвавшись на жесткую критику со стороны Зеленского. Он в итоге оказался даже в более выигрышном положении. И тут у него был перехлест с эмоциональностью. Как и когда начал заявлять "я не тряпка" комментируя блокирование украино-польской границы". "В какой-то степени Зеленский прав. Президент не может (по крайней мере – публично) сомневаться, что нас оставят без поддержки. Отсюда – посылы в стиле "США нас не предадут

Внутренние вопросы, в том числе политические, никто особо не разгонял, обращает внимание политтехнолог. Подчеркивая, что социология тут уже сама дала ответы.

"Наверное, потому так нервничал Зеленский, – считает Алексей Голобуцкий. – Общий посыл – мы не проиграли, у нас всё более-менее хорошо, мы будем сопротивляться, деньги на это найдем".

То, что такая пресс-конференция состоялась во время войны – уже о много говорит

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает важным, что такая пресс-конференция в принципе состоялась. Несмотря на войну и постоянные обстрелы.

об отношениях с главкомом Валерием Залужным. Он не избегает неудобных тем, общения со средствами массовой информации", – подчеркивает эксперт. "Даже в такое сложное время как сейчас происходит коммуникация. Президент отвечает на острые вопросы. О мобилизации

По его мнению, у Зеленского есть как достоинство, так и недостаток – его искренность. Он может где-то нервничать, быть эмоциональным. И его избирателям это нравится. Как, впрочем, и многим за рубежом. Но есть и те, кто критикует президента за такую эмоциональность, поясняет Николай Спиридонов.

Когда в 1997 году начались такие переговоры с Польшей, со Словакией, с рядом других стран, они стали его полноценными членами в 2004-м. Нет сомнений, что станет членом ЕС и Украина. Возможно, в плюс-минус такие же сроки. И фон пресс-конференции подчеркивал этот факт". "Также нужно отметить, – продолжает он, – что Зеленский выступал на фоне не просто карты Украины (в международно признанных границах), но и – флага ЕС. Тем самым подчеркивая одно из главных достижений уходящего года – решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении

Понятно, отмечает эксперт, что было много вопросов касательно различных аспектов, связанных с войной.

может найти поддержку на высшем уровне", – акцентирует Николай Спиридонов. "Я бы отметил ответ президента касательно того, что законодательную инициативу, предусматривающую обязательную мобилизацию военнообязанных женщин в ВСУ он не подпишет. Тем самым опровергнуты слухи, что такая инициатива, о которой периодически говорят некоторые в Раде

Важным он назвал и пояснение Зеленского касательно его отношений с Залужным. Президент подчеркнул, что это – рабочие отношения. Не скрывая, что возникают определенные разногласия, в том числе в вопросах мобилизации.

В современной войне это не менее важно, чем собственно мобилизация, – поясняет эксперт. – Обращает на себя внимание демократичность пресс-конференции. На нее допустили не только представителей классических СМИ (телеканалы, радио, печатные и электронные издания), но и те же телеграмм-каналы, ютуб-каналы). И Зеленский достаточно полно отвечал на поставленные вопросы. Зачастую полнее, чем их задавали (уровень некоторых журналистов был не идеален)". "Следует отметить и заявление главы государства о том, что в Украине будет изготовлен миллион дронов

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