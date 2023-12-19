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"Я не тряпка какая-то": президент Зеленский эмоционально отреагировал на польскую блокаду границы

Зеленский поблагодарил Польшу, но эмоционально отреагировал на блокаду Польшей границ

сегодня, 19:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский президент поблагодарил Польшу за всю помощь сначала российского вторжения в Украину, но эмоционально отреагировал на блокирование соседней страной границ, чтобы помешать экспорту украинской продукции. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Я не тряпка какая-то": президент Зеленский эмоционально отреагировал на польскую блокаду границы

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я считаю, что вы нам помогали так, как вы могли, а мы стояли за вас и стоим, как можем. У меня были мощные отношения с вашим кабинетом министров. Потом была блокада наших границ. Поймите, это не бизнес во время войны" , – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина оказалась перед трудностями для экспорта украинской продукции на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ.

"Это было выживание, у нас не было Черноморского коридора. Что у нас остается, когда у нас нет моря. И когда нам сказали компромисс, я спросил, а в чем компромисс? Компромисс не всем нам выжить, не вывезти все зерно? Я сказал , окей, давайте мы не будем продавать зерно в Польше, но дайте его вывезти.", — отметил президент

Президент Зеленский сказал, что с апреля по сентябрь "было очень сложно".

"Мы потеряли сотни миллионов долларов, часть урожая. Мы теряли ежедневно. Мы начали терять политические отношения. Я еще раз подчеркиваю, я благодарен вашему народу, но поймите, я не тряпка какая-то, я защищаю интересы своего государства во время войны. Я сказал, дайте нам просто вывезти. И нам не дали вывезти. И это было неправильно", — эмоционально сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, сколько украинцев просят мобилизовать военные и назвал сумму для увеличения армии



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:22

Янелох Боневтік Янетряпка ... "Я сказав, окей, давайте ми не будемо продавати зерно в Польщі, ..." він з самого початку брав на себе такі зобов'язання. Потім обдурив. Шахрайська корумпована олігархічна Україна недоговіроздатна і не має досвіду і не буде погоджуватись на взаємовигідну співпрацю. Їй потрібен зверхній і пихатий диктат. Виробництво зерна агробаригами відбувається в тіньовому секторі без сплати податків, під дахом Фюрера. Додатково їм відшкодовують ПДВ - 20%. Достатньо подивитись на палаци та яхти старих юдеїв Герег Косюка ..., або Ріната, щоб зрозуміти, що вони здатні задушити будь-якого європейського фермера поодинці, а потім диктувати європейцям свої умови і ціни. Згадаймо як "Наша Ряба" Косюка плавала у воді для більшої ваги. Тому тим треба об'єднуватись і жодних поступок божим шахраям.


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