7 актуальных вопросов, на которые Зеленский не ответил во время пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию отвечая на множество вопросов. Однако некоторые актуальные вопросы не были заданы Зеленскому. Портал "Комментарии" подготовил список с 7 вопросами, на которые мог бы дать ответит президент Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 19 декабря начал большую пресс-конференцию и ответил более чем на 30 вопросов о войне, мобилизации, беженцах, внешней и внутренней политике. Последнее подобное мероприятие президент организовывал почти год назад – во время первой годовщины вторжения России – 24 февраля. За это время к Зеленскому набралось много вопросов от общества. На некоторые из них президент ответил, в то время как другие остались без внимания Владимира Зеленского.

7 актуальных вопросов, на которые Зеленский не ответил на пресс-конференции:

1. Владимир Зеленский ранее заявлял о необходимости законопроекта, который приравняет коррупцию к государственной измене. Однако общество до сих пор не услышало ответ, когда он будет принят и не отказался ли президент от этой идеи?

2. Какое личное достижение Владимира Зеленского на посту президента Украины и какая личная ошибка президента, за которую он готов извиниться перед народом Украины?

3. Единый телемарафон все больше напоминает российское ТВ – с искаженной реальностью. Все опросы демонстрируют понижение доверия к нему. Какие меры будут приняты в ракурсе реальной свободы слова в Украине, хотя и с учетом военного времени?

4. Может ли через некоторое время быть проведен референдум по поводу того, как дальше быть в войне, ведь она не может продолжаться бесконечно?

5. Что думает президент об идее привлечь осужденных для ведения боевых действий?

6. Почему средства из госбюджета во многих случаях уходят не на нужды армии, а на строительство мостов, дорог и тому подобное?

7. Раньше было заявление о том, что работники ТЦК будут воевать, а раненые ветераны войны пойдут работать в ТЦК. Как эти планы реализуются сегодня?

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось доверие к правительству и Владимиру Зеленскому. Кроме того, стали известны показатели ВСУ и главнокомандующего Валерия Залужного.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который сделал заявление о "плане Б" для Украины.