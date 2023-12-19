logo

BTC/USD

42353.85

ETH/USD

2185.03

LTC/USD

70.98

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский рассказал, закончится ли война в 2024 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, закончится ли война в 2024 году

Президент Украины ответил, закончится ли война в следующем году

сегодня, 18:57
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:








Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто – ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники — не знает, когда закончится война и закончится ли в 2024 году. Об этом Зеленский сказал на итоговой годовой пресс-конференции, передает портал "Комментарии".

Зеленский рассказал, закончится ли война в 2024 году

Зеленский выступил с итоговой конференцией. Фото из открытых источников

"Кончится ли война в 2024 году? Я думаю, что никто не знает ответа. Не знают даже такие уважаемые люди, как наши командиры или западные партнеры, когда говорят, что эта война будет длиться много лет", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что все заявления и прогнозы о том, сколько может длиться война с РФ – это лишь мнения, очень часто отличающиеся от реальности.

"Война, победа, поражение, стагнация зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в большинстве своем – от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость и наш дух – мы завершим войну раньше. В то же время можно жить со скепсисом, но можно, простите, страну про***. Я к этому не готов. И я знаю, что таких как я – очень много, миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну. Так было с первого дня войны. И так будет до последнего дня", – добавил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 19 декабря, украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую годовую пресс-конференцию. Эксперты поделились с изданием ожиданиями от этого мероприятия. По их мнению, потенциально неудобными могут быть вопросы о результатах контрнаступления, борьбе против коррупции, перспективах проведения выборов, ожиданиях от партнеров на следующий год.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости