Зеленский рассказал, закончится ли война в 2024 году



















Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто – ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники — не знает, когда закончится война и закончится ли в 2024 году. Об этом Зеленский сказал на итоговой годовой пресс-конференции, передает портал "Комментарии".

Зеленский выступил с итоговой конференцией. Фото из открытых источников

"Кончится ли война в 2024 году? Я думаю, что никто не знает ответа. Не знают даже такие уважаемые люди, как наши командиры или западные партнеры, когда говорят, что эта война будет длиться много лет", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что все заявления и прогнозы о том, сколько может длиться война с РФ – это лишь мнения, очень часто отличающиеся от реальности.

"Война, победа, поражение, стагнация зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в большинстве своем – от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость и наш дух – мы завершим войну раньше. В то же время можно жить со скепсисом, но можно, простите, страну про***. Я к этому не готов. И я знаю, что таких как я – очень много, миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну. Так было с первого дня войны. И так будет до последнего дня", – добавил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 19 декабря, украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую годовую пресс-конференцию. Эксперты поделились с изданием ожиданиями от этого мероприятия. По их мнению, потенциально неудобными могут быть вопросы о результатах контрнаступления, борьбе против коррупции, перспективах проведения выборов, ожиданиях от партнеров на следующий год.

