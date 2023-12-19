Зеленский рассказал, закончится ли война в 2024 году

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто – ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники — не знает, когда закончится война и закончится ли в 2024 году. Об этом Зеленский сказал на итоговой годовой пресс-конференции, передает портал "Комментарии".
Зеленский выступил с итоговой конференцией. Фото из открытых источников
Украинский президент подчеркнул, что все заявления и прогнозы о том, сколько может длиться война с РФ – это лишь мнения, очень часто отличающиеся от реальности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 19 декабря, украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую годовую пресс-конференцию. Эксперты поделились с изданием ожиданиями от этого мероприятия. По их мнению, потенциально неудобными могут быть вопросы о результатах контрнаступления, борьбе против коррупции, перспективах проведения выборов, ожиданиях от партнеров на следующий год.
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