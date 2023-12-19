Зеленский рассказал, сколько украинцев просят мобилизовать военные и назвал сумму для увеличения армии

Президент Зеленский заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч украинцев. Этот вопрос выносили на Ставке верховного главнокомандующего. По словам президента, дополнительная мобилизация обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сказал во время пресс-конференции

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрследующих действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", — заявил глава государства.



По его словам, он ответил военным, что для такого шага нужно больше аргументов. Также Зеленский добавил, что должен быть комплексный план с миллионной армией, которая уже 2 года защищает страну. И этот план должен содержаться в законе, который разрабатывается Советом вместе с военными.

Также он рассказал, сколько для этого нужны деньги.

"Мобилизация в таком формате (500 тысяч человек — ред.) будет стоить Украине дополнительных 500 млрд гривен. Поэтому я, как президент, как человек, много времени отдающий для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украины. Я хотел бы понимание от премьер-министра, от министра финансов, откуда взять средства", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США готовят последний пакет военной помощи Украине . Белый дом повторил призыв к Конгрессу США поторопиться с утверждением дополнительного финансирования для Украины, предупредив, что нынешних средств хватит всего на один пакет военной помощи до конца года. Джон Кирби отметил, что США планируют объявить еще один пакет военной помощи Украине до конца декабря.