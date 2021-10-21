Эксперт рассказал, что самое главное в оффшорном скандале и против кого могут ввести санкции

В всех странах начали расследования по материалам Pandora Papers, фото из открытых источников

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции проверили декларацию о доходах президента и сейчас проводят проверку деклараций Баканова. Об этом известно из официального ответа на обращение народного депутата Алексея Гончаренко.



"Информация, освещенная в журналистском расследовании редакции Следствие.Инфо после публикации Pandora Papers, учтена при проведении проверок деклараций данных лиц", — говорится в ответе.

Политический эксперт Павел Нусс поделился с порталом "Комментарии" своей точкой зрения. Решение нардепа он одобряет, однако считает, что перспектив расследования в отношении должностных лиц, которые фигурируют в Pandora Papers, нет. Эксперт говорит, что против президента Украины другие страны могут ввести санкции из-за скандала с оффшорами. Павел Нусс подчеркнул, что уже во всех странах мира правоохранители начали расследование деятельности должностных лиц, имена которых есть в Pandora Papers.

"Думаю, что решение Гончаренко является правильным, но не имеет перспектив учитывая вопиющую ситуацию в Украине, хотя и бесперспективность дела будет яркой иллюстрацией коррумпированности Зеленского и узурпации всех ветвей власти", — отметил эксперт.

Однако он также добавил, что, по его мнению, главнее вопрос того причастен ли президент к делам Коломойского.

"Самое главное вопрос не в оффшорах, а в причастности Зеленского к ограблению Приватбанка через отмывания средств Коломойского и уклонение от уплаты налогов", — отметил Павел Нусс.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский прокомментировал скандал с офшорами. Глава государства отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.













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