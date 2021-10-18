Зеленский объяснился по поводу оффшоров: что думают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование Pandora Papers по оффшорам, которые использовал он и его соратники. Глава государства отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" такого рода реакцию на скандал со стороны Зеленского.

Объяснения президента были похожи на оправдание. А если человек оправдывается, значит, он хотя бы внутренне чувствует, что не прав

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает объяснения Зеленского по оффшорам – хорошей миной при плохой игре.

"Что, учитывая бэкграунд Зеленского, не удивительно, – отмечает эксперт. – Его объяснения были похожи на оправдание. А если человек оправдывается, значит, он хотя бы внутренне чувствует, что не прав. Причем объяснения абсолютно нелогичные. Оффшоры применяются в двух случаях: первый – минимизировать налогообложение в свой стране (платить меньше налогов в госбюджет), второй – скрыть имена реальных бенефициаров получаемых доходов (чтобы остаться инкогнито). И первый, и второй варианты сомнительны с точки зрения моральных принципов".

По мнению Алексея Куща, объяснения, что так можно было защититься от "преступного режима" Януковича, что так действует чуть ли не весь бизнес в Украине, также не выдерживают критики.

"Если бы Зеленский создал оффшоры для ведения реального бизнеса в Украине, который могли отнять (завод, гостиница, ресторан, бизнес-центр), что-то материальное, что можно рейдернуть, забрать, – это имело бы некую логику. И то, в таких случаях пользуются, как правило, корпоративными хабами – такими как Нидерланды или Кипр. Но вряд ли кто-то хотел у Зеленского "рейдернуть" 95 Квартал. Ведь тот без самого Зеленского теряет смысл. Тем более, такое оправдание никак не лепится к получению денег на этот оффшор. Ведь, судя по обнародованным документам, тот создавался не для того, чтобы не потерять бизнес в Украине, а – с целью получить определенную сумму на соответствующие счета. И о какой-либо защите от рейдерства тут речи не идет", – поясняет эксперт.

Алексей Кущ считает, что куда более правильным решением со стороны Зеленского было бы определить ту сумму налога, который он должен был заплатить в госбюджет. И создать на эти около 8 млн инвестиционный фонд в Украине. Направив средства, к примеру, на поддержку молодых ученых или на социальные проекты.

"Это бы стало неплохим выходом из ситуации. Но не те оправдания, которые мы услышали от Зеленского", – резюмирует эксперт.

Зеленский пытался обезопасить свой бизнес, связанный с высмеиванием власти, от предвзятых "наездов" налоговиков

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак называет позицию Зеленского и его Офиса касательно оффшоров абсолютно грамотной и соизмеримой ситуации.

"Оффшорное дело касается деятельности Зеленского как бизнесмена, причем не измеряется нарушением закона и не относится к его президентству. Поэтому совершенно логично было бы вообще не комментировать "находки" журналистов. Ничего сенсационного и сверхскандального в нем нет. Да, оно не красит Зеленского как морального авторитета, но показывает как обычного предпринимателя тех лет, чье поведение совпадает с привычной бизнес-культурой", – поясняет Олег Постернак.

По его мнению, Зеленский пытался обезопасить свой бизнес, связанный с высмеиванием власти, от предвзятых "наездов" налоговиков, что давно является политическим инструментом расправы над бизнесом непровластной ориентации.

Скорее всего, таким образом Офис президента запускает темник о том, что во всем, что уже было, виноват "Петр Пятый"

По мнению политтехнолога, политического консультанта Анне Быковой, ключевой момент состоит не в том, что Зеленский сказал, что не нашли ничего нового. А в том, что он сослался на "грехи" своего предшественника.

"Скорее всего, таким образом Офис президента запускает темник о том, что во всем, что уже было, виноват "Петр Пятый". А в том, что будет – ковидные ограничения. Судя по публичным заявлениям премьера Шмыгаля, именно на пандемию COVID-19 и новые грядущие ограничения Кабмин будет вешать ответственность за невыполнение бюджетных обязательств, рост импортозависимости, падение ВВП и прочие экономические и неэкономические показатели", – отмечает Анне Быкова.

Ранее "Комментарии" писали, что у Зеленского оценили вероятность досрочных выборов президента.

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