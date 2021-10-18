Зеленский признал, что использовал оффшорные компании: названа причина

Президент Владимир Зеленский считает, что фильм-расследование о его связи с оффшорами, который выпустил журналистский коллектив "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers не стал чем-то неожиданным, потому что в нем не было никаких разоблачений. Глава государства отметил, что он не занимался отмыванием средств. Как передает издание "Комментарии", об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "ICTV".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что, просмотрев фильм "Слидство.Инфо" он испытал чувство дежавю, потому что что-то похожее уже приходилось видеть на каналах, которые связывают с Петром Порошенко. Тогда, вспоминает президент, велась избирательная кампания и на него было вылито много грязи со стороны оппонентов.

По словам Зеленского, судя из того, что в расследовании нет никаких новых фактов его преступлений, то за эти года в команде Порошенко так и не сумели ничего накопать.

При этом президент признал, что в 2012 году использовал оффшорные компании. Такой ход Владимир Зеленский объяснил сложными временами президентства Виктора Януковича, когда за инакомыслие можно было серьезно пострадать, особенно, подчеркивает президент, когда у тебя компания, которая высмеивает власть, говорит то, что многие боятся. Использовали оффшоры тогда многие, ведь хотели минимизировать свою зависимость от власти. Владимир Зеленский отмечает, налоговики приходили в его компанию если не каждый день, то раз в неделю, так уж точно. Зеленский сделал важный акцент – все это не может говорить, что он и его коллектив занимались отмыванием денег. Причины были совсем иные.

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