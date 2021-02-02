Ермак может попасть под санкции США вслед за Дубинским и Деркачем, – эксперт

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак может попасть под американские санкции следом за народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем за вмешательство в американские выборы. Такое мнение высказал известный украинский политолог Евгений Магда в интервью изданию "Деловая столица".

Ермак. Фото: ОП

Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко опубликовал переписку Ермака с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и бывшим представителем Госдепа по Украине Куртом Уолкером.

Телиженко, который также попал в санкционный список, заявляет, что главным фигурантом вмешательства в американские выборы является Ермак, пытавшийся организовать встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа в обмен на расследование деятельности сына тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера на территории Украины.

По словам Евгения Магды, американцы очень чувствительно реагируют на вмешательство в их внутренние дела, и не испытывают ни малейшего пиетета к Ермаку и другим чиновникам, вне зависимости от должностей, которые они занимают.

Эксперт сказал, что не имеет особого смысла прогнозировать решение американской Фемиды насчет Ермака, так как в США цивилизованные и честные суды.

В то же время он отметил, что введение санкций против двух народных депутатов стало беспрецедентным событием, поэтому он не удивится, если и Андрей Ермак имеет шансы быть внесенным в санкционный список.

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