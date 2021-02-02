logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

34968.75

ETH/USD

1433.99

LTC/USD

144.46

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Ермак может попасть под санкции США вслед за Дубинским и Деркачем, – эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак может попасть под санкции США вслед за Дубинским и Деркачем, – эксперт

Ермака также обвинили во вмешательстве в американские выборы

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак может попасть под американские санкции следом за народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем за вмешательство в американские выборы. Такое мнение высказал известный украинский политолог Евгений Магда в интервью изданию "Деловая столица".

Ермак может попасть под санкции США вслед за Дубинским и Деркачем, – эксперт

Ермак. Фото: ОП

Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко опубликовал переписку Ермака с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и бывшим представителем Госдепа по Украине Куртом Уолкером.

Телиженко, который также попал в санкционный список, заявляет, что главным фигурантом вмешательства в американские выборы является Ермак,  пытавшийся организовать встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа в обмен на расследование деятельности сына тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера на территории Украины.

По словам Евгения Магды, американцы очень чувствительно реагируют на вмешательство в их внутренние дела, и не испытывают ни малейшего пиетета к Ермаку и другим чиновникам, вне зависимости от должностей, которые они занимают.

Эксперт сказал, что не имеет особого смысла прогнозировать решение американской Фемиды насчет Ермака, так как в США цивилизованные и честные суды.

В то же время он отметил, что введение санкций против двух народных депутатов стало беспрецедентным событием, поэтому он не удивится, если и Андрей Ермак имеет шансы быть внесенным в санкционный список.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине рассекретили сетку Telegram-каналов, которые работали на Россию.

Также читайте о готовности Юлии Тимошенко вступить в коалицию с партией Зеленского.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/yevgen-magda-amerikancyam-bayduzhe-do-posadi-yermaka-vin-mozhe-potrapiti-pid-sankciji-vslid-za-derkachem-ta-dubinskim-01022021-414207
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ