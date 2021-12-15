Зеленский примет участие в саммите "Восточного партнерства": о чем нужно говорить президенту

15-16 декабря в Брюсселе состоится шестой саммит "Восточного партнерства", участие в котором примет и президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

С какими позициями Украина выходит на этот саммит? Чего нам важно добиться? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Должна быть некая общая позиция, которая показала бы, что практическая поддержка Украины в вопросах безопасности – в интересах всех стран, которые входят в ЕС

Политический эксперт Сергей Таран уверен: на этом саммите важно дать понять нашим партнерам, прежде всего тем, кто соседствует с Украиной, что безопасность нашей страны – это и безопасность Европы.

без участия западных партнеров. Что они не могут нам помогать по тем или иным причинам. Но на самом деле, нам важно показать, что российская агрессия против Украины – это общая проблема. И что западные партнеры, защищая Украину, защищают себя. Именно это должно быть главным вопросом на повестке дня саммита Восточное партнерство. Но у меня есть большие сомнения, что украинская власть сумеет донести эти мысли до наших западных партнеров". "Европейцы должны понимать, что война, которую ведет Россия против Украины, так или иначе, будет касаться ЕС. Потому нужны общие усилия для сдерживания агрессора, – отмечает эксперт. – Сейчас продвигаются некоторые тезисы, в том числе украинской властью, что нужны прямые переговоры межу Киевом и Москвой,

По мнению Сергея Тарана, есть шанс, что, по крайней мере, некоторые наши восточные партнеры, поддержат снятие барьеров на поставку вооружения в Украину. И объяснят Германии, которая блокирует поставки нам оружия, что оружие для Украины защищает и ФРГ, в том числе.

"Должна быть некая общая позиция, которая показала бы, что практическая поддержка Украины в вопросах безопасности – в интересах всех стран, которые входят в ЕС. Так должно быть. Но будет ли – не знаю. Украинская дипломатия за последние два года, к сожалению, значительно ослабла", – резюмирует Сергей Таран.

Прежде всего, конечно, нужно говорить о плане возврата мира в Украину

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, у Украины есть шанс наладить ряд важных "мостиков". Но следует спешить, потому что окно возможностей закрывается.

"Прежде всего, Зеленскому важно встретиться с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. И, возможно, извиниться за "наезды" на него в статусе кандидата. Получить заверения в добрососедских отношениях, что закрепить договоренностями о визите нового канцлера в Украину. Нам точно есть, о чём поговорить, – уверена Светлана Кушнир. – То же самое касается еще одного европейского участника нормандского формата – президента Франции Эмманюэля Макрона. Памятуя, что у него во Франции — президентская кампания (выборы пройдет весной), важно не сильно отсвечивать, чтобы не испортить рейтинг французскому главе. С этими двумя представителями нормандского формата следует провести встречу "на ногах" – ради закрепления украинских позиций по миру, Донбассу. И согласовать, хотя бы рамочно, на каких условиях ФРГ и Франция готовы (и готовы ли) воспринять расширение формата до "4+1", присоединения США".

Эксперт уверена, что стоит в очередной раз напомнить о движении Украины в ЕС и НАТО. А отдельно Франции – о глобальных экономических перспективах по закупке аэробусов для новой украинской государственной авикомпании, создание которого недавно анонсировал Зеленский.

"Прежде всего, конечно, нужно говорить о плане возврата мира в Украину. Но надо европейцев заинтересовать и экономическими перспективами сотрудничества, – отмечает Светлана Кушнир. – Мы дипломатически слабы, но никто не мешает нам усиливать и укреплять наши позиции. Можно, к примеру, вспомнить о внутренних переселенцам в рамках мигрантского кризиса, который сейчас терзает ЕС. Это всегда впечатляет европейцев. По ходу можно попытаться получить и финансовую помощь для наших приграничных регионов, а также возобновить программу строительства модульных жилых комплексов для украинских внутренне перемещенных лиц… Конечно, это представительский форум, но нам надо кардинально менять тактику – вести более активную и агрессивную внешнюю политику. Окно возможностей закрывается слишком быстро, надо успеть воспользоваться шансом".

Ранее на портале "Комментарии" — Зеленский назвал страну ЕС , которая может замолвить перед Путиным слово об Украине.

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