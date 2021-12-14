Коварный шаг от Меркель: как теперь будут развиваться отношения Берлина и Киева

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которую недавно с почетом проводили с поста, занимаемого 16 лет, могла быть причастна к тому, что Украину не поставили оборонительное вооружение через НАТО. Об этом пишет издание Bild. Почему эта информация появилась именно сейчас? Как это может отразиться на внутригерманской, внутринатовской, внутриукраинской ситуации? Своими размышлениями по данному вопросу в интервью изданию "Комментарии" поделились наши эксперты.

Ангела Меркель. Фото: из открытых источников

Украину в НАТО традиционно в расчет не берут

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко подчеркивает, что Меркель никогда не скрывала, что она – противница использования летального оружия на территории Украины.

"Она также всегда была сторонницей мирного урегулирования того, что происходит на украинской территории. И противницей втягивания НАТО в конфликт на востоке нашей страны. Так что в том, что обнародовано Bild, нет никакой крамолы", – уверен эксперт.

Другое дело, продолжает он, что сейчас это пытаются использовать как некий минус для Меркель.

"Но с точки зрения любого немца такая позиция только добавляет плюсов к имиджу бывшего канцлера", – отмечает Константин Бондаренко.

По его мнению, на внутригерманской ситуации всё это вряд ли отразится. Став лишь штрихом к биографии Меркель.

"Если говорить о внутринатовской сиутации, то в Альянсе давно существует серьезный раскол на атлантическую и европейскую (в первую очередь – западноевропейскую) составляющую, – поясняет Константин Бондаренко. – И уровень недопонимания между Германией и Францией с одной стороны – и США и их сателлитами внутри НАТО с другой, всегда был довольно высоким. И он лишь обострился в последние годы. Что касается Украины, то нас традиционно в расчет не берут".

Публикация в Bild о блокировании Меркель поставок вооружения Украине через НАТО – своеобразный ответ от нынешней правящей коалиции

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает:

"На последнем заседании Бундестага многое было видно. ХДС/ХСС впервые за долгое время — в оппозиции. И как оппозиция они стимулировал обсуждение помощи Украине, обеспокоенность, что РФ концентрирует войска — и так далее".

Эксперт думает, что публикация в Bild о том, что бывшая канцлер Германии и бывшая же лидер ХДС Меркель блокировала поставки оборонительного вооружения Украине через НАТО – своеобразный ответ от нынешней правящей коалиции, образованной Социал-демократической партией Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партией Германии.

Вот, мол, кто на самом деле не помогал Украине.

"И это не новость. При канцлерстве Меркель Германия методично отказывала нашей стране в поставках вооружения. Посмотрим, как будет после ее ухода. Пока же все эти публикации и заявления о помощи (или о блокировании помощи) Украине со стороны Германии выглядят как внутринемецкая политическая борьба", – резюмирует Екатерина Одарченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Меркель дала совет ЕС, как реагировать на российскую агрессию.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!