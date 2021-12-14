Коварный шаг от Меркель: как теперь будут развиваться отношения Берлина и Киева

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Кравцев Сергей
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которую недавно с почетом проводили с поста, занимаемого 16 лет, могла быть причастна к тому, что Украину не поставили оборонительное вооружение через НАТО. Об этом пишет издание Bild. Почему эта информация появилась именно сейчас? Как это может отразиться на внутригерманской, внутринатовской, внутриукраинской ситуации? Своими размышлениями по данному вопросу в интервью изданию "Комментарии" поделились наши эксперты.
Ангела Меркель. Фото: из открытых источников
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко подчеркивает, что Меркель никогда не скрывала, что она – противница использования летального оружия на территории Украины.
Другое дело, продолжает он, что сейчас это пытаются использовать как некий минус для Меркель.
По его мнению, на внутригерманской ситуации всё это вряд ли отразится. Став лишь штрихом к биографии Меркель.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает:
Эксперт думает, что публикация в Bild о том, что бывшая канцлер Германии и бывшая же лидер ХДС Меркель блокировала поставки оборонительного вооружения Украине через НАТО – своеобразный ответ от нынешней правящей коалиции, образованной Социал-демократической партией Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партией Германии.
Вот, мол, кто на самом деле не помогал Украине.
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