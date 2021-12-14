Зеленский назвал страну ЕС, которая может замолвить перед Путиным слово об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Италию той страной, которая может поспособствовать украинской стороне продвинуться на пути договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в интервью изданию "La Repubblica", сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По мнению главы украинского государства, Италия сегодня занимает очень важное место по влиянию на Россию. Эта страна ничем не уступает другим государствам Европейского Союза, которые уже вовлечены в переговоры по Донбассу. Зеленский отметил большой политический вес Италии в диалоге с Россией.

Владимир Зеленский подчеркнул, впереди рождественские праздники, а потому очень важно до того времени прийти к каким-то компромиссным решениям, чтобы на востоке Украины прекратились обстрелы, установился мир и перестали гибнуть люди. В этом должны быть заинтересованы абсолютно все стороны. И сейчас самое время для того, чтобы создать условия для безопасного передвижения людей и обмена пленными, чтобы люди на праздники уже оказались вместе со своими родными и близкими.

Президент отметил, если Италия обратиться к России с призывом о мире в Украине, то президент РФ эту просьбу точно услышит. Она не может быть проигнорирована.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский дал свою оценку телефонным переговорам Байдена и Путина, рассказав, удалось ли американскому лидеру достучаться к президенту РФ с призывами прекратить агрессию против Украины.





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