Корниенко рассказал, что обсудят на саммите Восточного партнерства

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Козлова Альбіна
Заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите Восточного партнерства. На мероприятие прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом нардеп рассказал на брифинге в Верховной Раде.
Александр Корниенко, фото Facebook
По словам политика, на саммите будет присутствовать "Нормандская четверка" в обновленном составе, потому что прибудет новый канцлер Германии.
Также он добавил, что на саммите будут обсуждать энергетическую безопасность в Европе и вопросы сертификации "Северного потока-2". По мнению политика, Германия будет блокировать сертификацию и это все будет не быстро, как хотел Путин.
Что касается ситуации с выполнением Минских договоренностей, то Корниенко говорит, что международные партнеры не будут указывать Украине на порядок их выполнения по сценарию России. Для начала нужно, чтобы было полное прекращение обстрелов, затем получить контроль над границей в пределах оккупированных территорий.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине состоится саммит Люблинского треугольника. Мероприятие состоится 20 декабря 2021 с участием президентов Польши, Литвы и Украины.
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