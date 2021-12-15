logo

BTC/USD

48475.72

ETH/USD

3876.31

LTC/USD

151.15

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Корниенко рассказал, что обсудят на саммите Восточного партнерства
commentss НОВОСТИ Все новости

Корниенко рассказал, что обсудят на саммите Восточного партнерства

Президент поедет на саммит Восточного партнерства для встречи с международными партнерами

сегодня, 11:14
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите Восточного партнерства. На мероприятие прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом нардеп рассказал на брифинге в Верховной Раде.

Корниенко рассказал, что обсудят на саммите Восточного партнерства

Александр Корниенко, фото Facebook

По словам политика, на саммите будет присутствовать "Нормандская четверка" в обновленном составе, потому что прибудет новый канцлер Германии.

"Позиции Украины неизменны: это выполнение решений прошедшего нормандского саммита относительно прекращения огня, мирное урегулирование ситуации на Донбассе, проведение заседания ТКГ. Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано чуть ли не на 30 декабря. Я бы хотел, чтобы международные партнеры помогли вернуться к диалогу в трехсторонней контактной группе более интенсивному, чем раньше", — пояснил нардеп.

Также он добавил, что на саммите будут обсуждать энергетическую безопасность в Европе и вопросы сертификации "Северного потока-2". По мнению политика, Германия будет блокировать сертификацию и это все будет не быстро, как хотел Путин.

Что касается ситуации с выполнением Минских договоренностей, то Корниенко говорит, что международные партнеры не будут указывать Украине на порядок их выполнения по сценарию России. Для начала нужно, чтобы было полное прекращение обстрелов, затем получить контроль над границей в пределах оккупированных территорий.

"Все понимают, что нельзя выполнять политическую часть, пока не будут выполнены другие условия, в частности, пока не установим переходное правосудие. Оппозиция считает, что нужно принимать закон о коллаборантах. Есть очень много вопросов и международные партнеры это понимают", — говорит нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине состоится саммит Люблинского треугольника. Мероприятие состоится 20 декабря 2021 с участием президентов Польши, Литвы и Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/618477129576167
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!