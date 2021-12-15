Корниенко рассказал, что обсудят на саммите Восточного партнерства

Заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите Восточного партнерства. На мероприятие прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом нардеп рассказал на брифинге в Верховной Раде.

Александр Корниенко, фото Facebook

По словам политика, на саммите будет присутствовать "Нормандская четверка" в обновленном составе, потому что прибудет новый канцлер Германии.

"Позиции Украины неизменны: это выполнение решений прошедшего нормандского саммита относительно прекращения огня, мирное урегулирование ситуации на Донбассе, проведение заседания ТКГ. Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано чуть ли не на 30 декабря. Я бы хотел, чтобы международные партнеры помогли вернуться к диалогу в трехсторонней контактной группе более интенсивному, чем раньше", — пояснил нардеп.

Также он добавил, что на саммите будут обсуждать энергетическую безопасность в Европе и вопросы сертификации "Северного потока-2". По мнению политика, Германия будет блокировать сертификацию и это все будет не быстро, как хотел Путин.

Что касается ситуации с выполнением Минских договоренностей, то Корниенко говорит, что международные партнеры не будут указывать Украине на порядок их выполнения по сценарию России. Для начала нужно, чтобы было полное прекращение обстрелов, затем получить контроль над границей в пределах оккупированных территорий.

"Все понимают, что нельзя выполнять политическую часть, пока не будут выполнены другие условия, в частности, пока не установим переходное правосудие. Оппозиция считает, что нужно принимать закон о коллаборантах. Есть очень много вопросов и международные партнеры это понимают", — говорит нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине состоится саммит Люблинского треугольника. Мероприятие состоится 20 декабря 2021 с участием президентов Польши, Литвы и Украины.

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