Зеленский наконец-то резко ответил Трампу на рэкет по полезным ископаемым: какие цифры привел

Озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп наглеет и просит 500 млрд долларов, при том, что помощь США была меньше чем на 100 млрд. Коллаж: Комментарии

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Президент отметил, что Украине и США следует разобраться с этими данными, ведь цифры американцев не совпадают с украинскими.

"То, что Трамп говорит вернуть $500 млрд ископаемым, — это несерьезный разговор. Хотя еще раз повторяю, мы готовы к серьезному документу", — подытожил Зеленский.

"Комментарии" писали, что в Мюнхене американцы во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом фактически поставили ультиматум Зеленскому. Вашингтон, в нарушение международных правил, хотел передачи по договору украинских недр, без учета предложений Киева к разработанному Америкой документу. От Зеленского в тоне, граничащем с хамством, требовали подписать не устраивавший Украину документ "немедленно". Украине заявили, что иначе встреча с американской делегацией (тем же Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио) не состоится.

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).

Зеленский 17 февраля подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что американский документ не содержал никаких конкретных гарантий для Украины и обязательств со стороны США, поэтому не устроил его. Но в принципе, добавил президент, Украина заинтересована в инвестициях из Штатов.

"Комментарии" сообщали, что украинский инвестбанкир Сергей Фурса разобрал положения проекта документа, который США навязывали Украине, и пояснил, что с ним не так. Издание The Daily Telegraph позднее добавило, что условия, прописанные в соглашении хуже, чем были установлены для Германии и Японии после их поражения во Второй мировой войне. Подписание такого документа на условиях Трампа означает практически колонизацию Украины. В частности, документ предусматривал контроль Вашингтона над всеми минеральными ресурсами, включая нефть и газ, портами и "другой инфраструктурой". Трамп требовал, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам".