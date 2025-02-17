logo

BTC/USD

95578.87

ETH/USD

2683.91

LTC/USD

123.54

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Стали известны детали предложения США по полезным ископаемым: прав ли Зеленский, что отказал Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны детали предложения США по полезным ископаемым: прав ли Зеленский, что отказал Трампу

Соглашение не только не дает гарантий безопасности Украине - есть не менее сомнительные пункты

17 февраля 2025, 13:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Если США после первого отказа президента США Владимира Зеленского вернутся к теме соглашения относительно украинских полезных ископаемых, значит, у президента Дональда Трампа есть реальный интерес к сотрудничеству. А если нет, то это был просто несерьезный эпизод в стиле "не прокатило". Об этом пишет 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

Стали известны детали предложения США по полезным ископаемым: прав ли Зеленский, что отказал Трампу

Трамп забросил удочку Зеленскому насчет полезных ископаемых под девизом "а вдруг прокатит?", допускает Фурса. Фото: Голос Америки

Эксперт отмечает, что драфт договоренности, которую министр финансов США Скотт Бессент привез Зеленскому относительно украинских редкоземельных ископаемых, уже утек в публичную плоскость. Это позволяет говорить о "странностях" американского предложения. Во-первых, по оценке Фурсы, Трамп хочет взыскать с Украины несуществующие долги. Во-вторых, этот документ ни к чему не обязывает Штаты не только в военном, но и в экономическом отношении.

Фурса допускает, что сделка с США, которая должна способствовать приходу американских инвесторов в Украину, в теории для страны интересна.

"Во-первых, это инвестиции. Если вдруг американские инвесторы придут. Это деньги в бюджет. Это создание рабочих мест. Это уменьшение роли олигархов в украинской экономике. Ну, по крайней мере, украинских олигархов. Это гораздо большие лоббистские мощности Украины в случае потенциальных будущих обострений у России имперских комплексов. То есть в теории для нас это очень интересно", — пишет он.

Почему же Украина в лице Зеленского отказала американцам? Нюанс, по оценке Фурсы, в том, что США предлагают Украине создать Фонд, куда будут направляться доходы от ренты, которую сейчас получит государство, и который будет иметь "право первой ночи" в случае разработки любых новых полезных ископаемых. И этот Фонд будет заниматься реконструкцией Украины.

"Но США при этом никому ничего не должны, ничего не дают. То есть нет соглашения, что мы вместе с вами создаем Фонд и добываем что-то, оплачивая при этом американскую поддержку. Нет. Идея в том, что США уже помогли Украине, а теперь Украина отдает долг. Но у нас нет долгов перед США. Так же Украина могла бы сказать, что США должны нам триллионы долларов за отказ от ядерного оружия и теперь будет вечно рассчитываться" , — указывает эксперт.

Он напоминает, что при администрации президента США Джо Байдена Украина получила, действительно получила, значительную поддержку от США. В критический момент. Это был залог выживания.

"Эта помощь не такая масштабная, как европейская, что может быть новостью для Трампа, но она была критически важна. Но это была помощь в виде грантов. США сами приняли решение о грантах. И у Украины нет долга перед США", — заявил Фурса.

По его словам, предметом Фонда, с позиции Украины, могут быть только будущие операции. Эту идею страна и предложила США, "просто в офисе Трампа ее очень творчески переосмыслили". И ее просто так этот договор предлагали заключить под юрисдикцией Нью-йоркского суда, а не как международное соглашение.

"И, конечно, что в этом договоре нет ничего об американских войсках для охраны украинских недр", — подчеркивает Фурса.

Эксперт, кроме того, считает "странной" внезапную большую заинтересованность США, потому что особого интереса со стороны их компаний к украинским недрам никогда не было. И этот фонд, чисто теоретически, может быть инструментом контроля украинских недр, которые и не будут добываться, но и не попадут к американским конкурентам, допускает Фурса. Если такой контроль ничего не стоит, то "велик соблазн его иметь", указывает он.

"И мы видим из последних выступлений американских чиновников, что этими конкурентами могут быть и европейцы. И если США не планируют инвестировать в поддержку Украины, то для них это может быть интересная бесплатная опция", — добавил Фурса. 

Он считает, что "если люди Трампа вернутся и продолжат разговор", то Украина поймет, что у них действительно есть интерес. Если же нет, то это классический вариант "Не прокатило".

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).

14 февраля в украинской делегации в Мюнхене сообщили, что Украина доработала проект соглашения о партнерстве и передала его американской стороне с вероятной перспективой, что оно может быть рассмотрено и подписано на встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии о таком подписании не сообщалось.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid02n3AQ3JWyjTEb9x1gdv7oMEtZE4p6EYFe8iizB3cwbyoZ8WBwiNSYqUEg2APPzJWhl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости