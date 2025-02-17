Стали известны детали предложения США по полезным ископаемым: прав ли Зеленский, что отказал Трампу

Если США после первого отказа президента США Владимира Зеленского вернутся к теме соглашения относительно украинских полезных ископаемых, значит, у президента Дональда Трампа есть реальный интерес к сотрудничеству. А если нет, то это был просто несерьезный эпизод в стиле "не прокатило". Об этом пишет 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

Трамп забросил удочку Зеленскому насчет полезных ископаемых под девизом "а вдруг прокатит?", допускает Фурса. Фото: Голос Америки

Эксперт отмечает, что драфт договоренности, которую министр финансов США Скотт Бессент привез Зеленскому относительно украинских редкоземельных ископаемых, уже утек в публичную плоскость. Это позволяет говорить о "странностях" американского предложения. Во-первых, по оценке Фурсы, Трамп хочет взыскать с Украины несуществующие долги. Во-вторых, этот документ ни к чему не обязывает Штаты не только в военном, но и в экономическом отношении.

Фурса допускает, что сделка с США, которая должна способствовать приходу американских инвесторов в Украину, в теории для страны интересна.

"Во-первых, это инвестиции. Если вдруг американские инвесторы придут. Это деньги в бюджет. Это создание рабочих мест. Это уменьшение роли олигархов в украинской экономике. Ну, по крайней мере, украинских олигархов. Это гораздо большие лоббистские мощности Украины в случае потенциальных будущих обострений у России имперских комплексов. То есть в теории для нас это очень интересно", — пишет он.

Почему же Украина в лице Зеленского отказала американцам? Нюанс, по оценке Фурсы, в том, что США предлагают Украине создать Фонд, куда будут направляться доходы от ренты, которую сейчас получит государство, и который будет иметь "право первой ночи" в случае разработки любых новых полезных ископаемых. И этот Фонд будет заниматься реконструкцией Украины.

"Но США при этом никому ничего не должны, ничего не дают. То есть нет соглашения, что мы вместе с вами создаем Фонд и добываем что-то, оплачивая при этом американскую поддержку. Нет. Идея в том, что США уже помогли Украине, а теперь Украина отдает долг. Но у нас нет долгов перед США. Так же Украина могла бы сказать, что США должны нам триллионы долларов за отказ от ядерного оружия и теперь будет вечно рассчитываться" , — указывает эксперт.

Он напоминает, что при администрации президента США Джо Байдена Украина получила, действительно получила, значительную поддержку от США. В критический момент. Это был залог выживания.

"Эта помощь не такая масштабная, как европейская, что может быть новостью для Трампа, но она была критически важна. Но это была помощь в виде грантов. США сами приняли решение о грантах. И у Украины нет долга перед США", — заявил Фурса.

По его словам, предметом Фонда, с позиции Украины, могут быть только будущие операции. Эту идею страна и предложила США, "просто в офисе Трампа ее очень творчески переосмыслили". И ее просто так этот договор предлагали заключить под юрисдикцией Нью-йоркского суда, а не как международное соглашение.

"И, конечно, что в этом договоре нет ничего об американских войсках для охраны украинских недр", — подчеркивает Фурса.

Эксперт, кроме того, считает "странной" внезапную большую заинтересованность США, потому что особого интереса со стороны их компаний к украинским недрам никогда не было. И этот фонд, чисто теоретически, может быть инструментом контроля украинских недр, которые и не будут добываться, но и не попадут к американским конкурентам, допускает Фурса. Если такой контроль ничего не стоит, то "велик соблазн его иметь", указывает он.

"И мы видим из последних выступлений американских чиновников, что этими конкурентами могут быть и европейцы. И если США не планируют инвестировать в поддержку Украины, то для них это может быть интересная бесплатная опция", — добавил Фурса.

Он считает, что "если люди Трампа вернутся и продолжат разговор", то Украина поймет, что у них действительно есть интерес. Если же нет, то это классический вариант "Не прокатило".

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).

14 февраля в украинской делегации в Мюнхене сообщили, что Украина доработала проект соглашения о партнерстве и передала его американской стороне с вероятной перспективой, что оно может быть рассмотрено и подписано на встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии о таком подписании не сообщалось.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.