С каждым новым инсайдом о соглашении по полезным ископаемым, которое США заставляли подписать Украину, оно выглядит все более катастрофическим. Получив предложение от президента Украины Владимира Зеленского, которое касалось редкоземельных металлов, президент США Дональд Трамп включил свою жадность на полную и решил, что подвернулся удобный случай просто колонизировать Украину. Такой вывод можно сделать из материала The Daily Telegraph, передает портал "Комментарии".

Условия Трампа по доступу к ресурсам Украины оказались "хуже репараций, наложенных на Германию". Фото: из открытых источников

Британское издание утверждает, что ознакомилось с текстом соглашения, которое Зеленского заставляли подписать давлением и шантажом. Выяснилось, что Трамп очень широко трактует термин "природные ресурсы". В частности, документ предусматривал контроль Вашингтона над всеми минеральными ресурсами, включая нефть и газ, портами и "другой инфраструктурой".

Согласно документу, Вашингтон и Киев должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликты не получат выгоды от восстановления Украины". При этом о собственно инвестициях в документе не говорилось, но Трамп требовал, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам". Кроме того, США хотели застолбить за собой право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта, которые будут добыты по новым лицензиям.

The Telegraph считает, что Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа украинскими ресурсами, вероятно, не ожидал, что "столкнется с условиями, которые обычно применяются к государствам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне". По оценке издания, то, что США прописали в соглашении для Украины — это хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году.

"Если бы проект приняли, требования Трампа составили бы бОльшую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору", — заключает The Telegraph.

"Комментарии" писали, что в Мюнхене американцы во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом фактически поставили ультиматум Зеленскому. Вашингтон, в нарушение международных правил, хотел передачи по договору украинских недр, без учета предложений Киева к разработанному Америкой документу. От Зеленского в тоне, граничащем с хамством, требовали подписать не устраивавший Украину документ "немедленно". Украине заявили, что иначе встреча с американской делегацией (тем же Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио) не состоится.

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).

Зеленский 17 февраля подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что американский документ не содержал никаких конкретных гарантий для Украины и обязательств со стороны США, поэтому не устроил его. Но в принципе, добавил президент, Украина заинтересована в инвестициях из Штатов.

"Комментарии" сообщали, что украинский инвестбанкир Сергей Фурса разобрал положения проекта документа, который США навязывали Украине, и пояснил, что с ним не так. Но, судя по всему, Фурса не знал всех масштабов катастрофы, и The Daily Telegraph добавил много нового.