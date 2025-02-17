Мы не страна сырья: Зеленский жестко высказался о предложении США по ископаемым

Украина заинтересована в соглашении с США по инвестициям в добычу полезных ископаемых. Но документ должен содержать пункты о гарантиях безопасности Украины, а их Штаты в договоре не прописали, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 17 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Идет война, и для Украины важны гарантии безопасности, а их нет в предложении США по ископаемым, отметил Зеленский. Фото: Офис президента

"Вопрос в Соединенных Штатах. Поэтому я и хотел, чтобы в этом документе было что-то определенное относительно гарантий безопасности. А так мы с удовольствием, чтобы Америка инвестировала. Но вопрос юридический. Вопрос же не в том, что просто забрать ресурс — то есть вопрос в том, что ты инвестируешь. Мы не страна сырья. И мне кажется, что этот момент, что мы не страна сырья, он должен четко быть отражен в документе", — сказал Зеленский.

В самом соглашении, которым Украина дает США права на разработку полезных ископаемых, по утверждению президента, нет "ничего нового". Соответствующие договоренности были между разными странами в разное время, указал он. Украинский лидер намекнул, что предложение США — не единственное.

"Вопрос не в том, что Украина может дать, а что Украина может получить. Это очень важно для нас. Мы действительно очень заинтересованы в том, чтобы подписать соглашение с США. И я уже это говорил, и говорили и американские партнеры. У нас есть предложения от Европы, но все европейцы знают, что США были и являются самым большим стратегическим партнером, поэтому мы открыты для этого", — сказал президент.

По его словам, он действительно говорил президенту США Дональду Трампу, что Украина хочет подписать соглашение, "но когда мы перешли к деталям — пока что там нет гарантий безопасности".

"Гарантии безопасности должны быть определены хотя бы как-то в этом меморандуме. Безусловно, мы понимаем, что это пока меморандум, а дальше будет более глубокий документ с деталями. Но мы говорили, например, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, и он согласился, и я, что лучше разработать более детальный план, договор, быстро это сделать, и лучше подписывать то, что будет действительно иметь результат, а не просто о намерениях. Потому что война идет, и для нас гарантии безопасности важны", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что должен быть "на бумаге" ответ для Украины: что конкретно дают Соединенные Штаты Америки как гарантию безопасности, и это очень важно. По мнению президента, большинство деталей могут меняться со временем, "но какие-то фундаментальные вещи должны быть". По его словам, гарантии могут включать оружие, экономические гарантии, фундаментальные политические гарантии.

"Если мы говорим об экономике, да, членство Европейского Союза обязательно, и для нас это является экономическими гарантиями также. Потому что это же большой рынок, на который Украина претендует, хочет быть равноправным партнером. Также в гарантии безопасности входит понимание этих инвестиций от США. Безусловно, я положительно к этому отношусь, к инвестициям. Безусловно, это поднимет нашу экономику, но надо понимать детали. Мы не имеем гарантий безопасности относительно нашей армии", — сказал Зеленский.

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).





14 февраля в украинской делегации в Мюнхене сообщили, что Украина доработала проект соглашения о партнерстве и передала его американской стороне с вероятной перспективой, что оно может быть рассмотрено и подписано на встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии о таком подписании не сообщалось.

"Комментарии" сообщали, что украинский инвестбанкир Сергей Фурса разобрал положения проекта документа, который США навязывали Украине, и пояснил, что с ним не так.