США по-хамски шантажировали Зеленского в Мюнхене: чем закончилась некрасивая история

На Мюнхенской конференции по безопасности команда Белого дома пыталась продавить заведомо невыгодный Украине договор о доступе США к ее полезным ископаемым и заставить украинскую сторону подписать его — без учетов украинских предложений и правок, которые Америка попросту вычеркнула. Такое поведение представителей Штатов противоречит всем традициям и нормам международных отношений. Об этом пишет 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

Делегация США угрожала, что Зеленский не встретится с Джей Ди Вэнсом, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым на условиях Америки. Фото: Офис президента Украины

По данным источников "ЕП" в украинской переговорной группе, американцы во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом фактически поставили ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Вашингтон, в нарушение международных правил, хотел передачи по договору украинских недр, без учета предложений Киева к разработанному Америкой документу.

Отмечается, что украинская делегация отнеслась с пониманием к позиции США о том, что в Мюнхене соглашение о недрах должно быть подписано обязательно, но не восприняли это буквально. В Киеве посчитали, что это было "образное выражение". "Европейская правда" указывает, что документ, о котором идет речь — межправительственное соглашение, и в такие сроки без проработки его подписание технически невозможно "даже теоретически" — так в международных отношениях не делается.

Однако США хотели подписания в Мюнхене во что бы то ни стало, попытались устроить Украине блицкриг и мощное давление, требуя подписать соглашение немедленно. В частности, Зеленскому было заявлено, что встреча с Ди Вэнсом (а значит, и фактическое начало диалога с США) идет в "пакете" с подписанием не устраивающего Украину договора.

Однако эта стратегия не сработала. Зеленский отказался подписывать в Мюнхене документ в том виде, на котором настаивал Белый дом. После этого произошло "еще более неожиданное", указывают авторы статьи. Режим "максимального давления", граничивший с хамством, американцы выключили в один момент, и диалог "продолжился так, словно ничего и не было". Встреча с ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, как известно, тоже состоялась, хотя и была перенесена на более позднее время.

"Расчет американцев на то, что в условиях бедствия и ввиду приближения мирных переговоров Киев согласится на любые условия, не сработал", — констатирует "ЕП".

Все собеседники издания подчеркивают, что Украина не отказывается от соглашения – официально Зеленский и Вэнс договорились о доработке проекта. Кроме юридических рамок, в документе необходимо прояснить стоимость сделки, говорится в статье. Трамп и его подчиненные называют все большие цифры, говоря об объемах военной помощи, которые сделка должна компенсировать, – от несколький сотен миллиардов долларов заявления уже достигли триллионов.

Не менее болезненным является и сам мотив компенсации военной помощи, которую администрация предыдущего президента Джо Байдена называла безвозмездной. Предложения вернуть эти деньги в какой-либо форме ставит в неравное положение Европу и других украинских союзников, которые также потратили значительные средства на поддержку Украины, пишет "Европейская правда".

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).





14 февраля в украинской делегации в Мюнхене сообщили, что Украина доработала проект соглашения о партнерстве и передала его американской стороне с вероятной перспективой, что оно может быть рассмотрено и подписано на встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии о таком подписании не сообщалось. Зеленский 17 февраля подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что американский документ не содержал никаких конкретных гарантий для Украины и обязательств со стороны США, поэтому не устроил его. Но в принципе, добавил президент, Украина заинтересована в инвестициях из Штатов.

"Комментарии" сообщали, что украинский инвестбанкир Сергей Фурса разобрал положения проекта документа, который США навязывали Украине, и пояснил, что с ним не так.