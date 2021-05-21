Запуск «Северного потока-2»: проигрыш США или Украины

В украинском политикуме убеждены, что американские санкции против скандально известного газопровода "Северный поток-2" отменять нельзя. По мнению главы государства Владимира Зеленского, подобные изменения станут проигрышем для Штатов и лично президента Джозефа Байдена. В подобном ключе позже высказался и руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.



США не проиграют из-за отмены санкций против СП-2. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Впрочем, информация об отказе от части санкций все же просочилась в прессу. Более того — среди американских законодателей уже поднялась волна недовольства. Отреагировала и Украина: народные депутаты проголосовали за обращение к Сенату и Палате представителей Штатов. В документе содержится просьба остановить Россию в её строительстве СП-2.

"Комментарии" попросили экспертов рассказать, действительно ли США могут проиграть от запуска российского газопровода. Также специалисты попробовали объяснить, может ли Украина (которая точно проиграет в случае запуска СП-2) выторговать себе хоть какие-то преференции в подобном случае.

"Национальные интересы Украины стали разменной монетой в большой игре"

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский уверен, что от запуска СП-2 США не проигрывают — ни политически, ни экономически. Эксперт подчеркивает, что это все изначально было большой геополитической игрой, где Украина, к сожалению, выступала в качестве объекта.

"СП-2 — весьма удобный рычаг для давления как на Москву, так и на Берлин, для решения более широкого и глобального круга задач. Никто не собирался замещать российский газ на европейском рынке, что на сегодня невозможно ни ресурсно, ни технически. Доставка сжиженного газа всегда будет проигрывать трубопроводному. То есть, это была ставка Вашингтона в большой геополитической игре. И она принесла соответствующие дивиденды для американской администрации. Какие именно — станет понятно после встречи президентов США и РФ", — отмечает Землянский.

Эксперт подчеркивает, что для Киева втягивание в этот конфликт изначально было проигрышным вариантом. Как политически, поскольку это лишь обостряло конфликт с Москвой, так и экономически.

"Мы не только теряем доходы от транзита, о чем уже успел сообщить глава оператора ГТС Сергей Макогон. Мы теряем позиции на европейском газовом рынке в качестве серьезного игрока, который реально может обеспечить энергобезопасность Европы, — поясняет эксперт. — Еще десять лет назад была актуальна тема создания Восточно-Европейского газового хаба на базе украинских подземных хранилищ".

По словам Валентина Землянского, тогда даже были приняты соответствующие изменения в украинское законодательство, позволившие создать таможенный склад, для хранения в режиме транзит российского газа, купленного европейскими компаниями. Но без достижения трехсторонних договоренностей между Украиной, РФ и ЕС, уверяет специалист, дальше перевалочной базы дело точно не сдвинется.

Кроме того, мы столкнемся с серьезными проблемами внутри страны в вопросах обеспечения стабильной работы всей украинской газотранспортной и газораспределительной (ГРС) систем, прогнозирует Валентин Землянский.

"Прежде всего, речь идет о ее техническом состоянии. Последние несколько лет продолжается практика хронического недофинансирования инвестиционных программ для модернизации ГТС и ГРС. Кроме того, изменение технологических режимов работы ГТС при минимальных объемах или отсутствии транзита приведет к значительному удорожанию транспортировки газа и отразится на тарифах для всех категорий потребителей. И это также признает глава ОГТСУ, — отмечает Валентин Землянский. — Поэтому для украинской власти во главу угла необходимо ставить не "профит" Вашингтона или Москвы от противостояния по вопросу СП-2, а национальные экономические интересы, которые, как показывает текущая ситуация, стали разменной монетой в большой геополитической игре, не давшей Украине никаких выгод".

Преференции для Украины от запуска СП-2 маловероятны из-за позиции РФ

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука считает, что говорить о проигрыше США из-за возможного запуска СП-2 вряд ли уместно.

"Я бы не брал на себя ответственность делать подобные однозначные заявления, — отмечает он. — Всё будет зависеть от того, в какую цену Штатам обойдется изменение своей позиции относительно СП-2. Это может быть улучшение отношений с Германией и Францией, какие-то совместные энергетические проекты в Европе. Не исключены уступки со стороны РФ в Сирии, в ракурсе израильско-палестинского конфликта. Не думаю, что по Украине. В общем, США вполне могут получить политические или экономически преференции, ослабив давление на СП-2".

Украина, по мнению Георгия Туки, тоже могла бы выторговать какие-то преференции при запуске "Северного потока-2". Эксперт напоминает, что канцлер Германии Ангелы Меркель не раз заявляла, что в случае запуска СП-2, нужно, чтобы был сохранен определенный поток российского газа через украинскую ГТС.

"Но такие гарантии, даже если они будут, не факт, что станут выполняться Россией. Мы на горьком опыте знаем цену подобным гарантиям", — подчеркивает Георгий Тука.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают решения американского правительства насчет послабления санкций против СП-2. Больше деталей — в нашем материале.

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