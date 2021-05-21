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Главная Новости Политика внешняя политика "Северный поток-2": Рада приняла обращение Украины в Конгресс США
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"Северный поток-2": Рада приняла обращение Украины в Конгресс США

Украина официально обратится к представителям американских властей из-за снятия санкций с оператора российского газопровода

сегодня, 12:51
Автор:

Наталья Некрасова

Народные депутаты приняли постановление об обращении Верховной Рады к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки. Украина призывает американских политиков активизировать усилия по санкциям против газопровода "Северный поток-2". Соответствующее решение поддержали 292 нардепа, передает корреспондент "Комментариев".

"Северный поток-2": Рада приняла обращение Украины в Конгресс США

"Северный поток-2". Фото из открытых источников

Украинские политики призывают американских коллег использовать весь имеющийся инструментарий, чтобы остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2". В частности, путем применения санкций против всех участников этого геополитического проекта Кремля. Обращение к Конгрессу США инициировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Народный депутат от партии "Батькивщина" Григорий Немыря призвал парламентариев собраться в комитетах и тщательно проанализировать ситуацию с отменой санкций против "Северного-потока-2". Он также выразил благодарность американским конгрессменам за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Никакой экономической целесообразности в этом газопроводе нет. Я приведу цифры. Стоимость транзита газа через Украину составляет где-то 1,5 млрд долл. в год. При этом Российская Федерация, чтобы доставить газ в Балтику оплатила инфраструктуру на более 100 млрд долл. — это только наземная часть, не говоря о подводной части. То есть это никогда не окупится", — заявил депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

Единственная цель Кремля в строительстве "Северного потока-2" — попытка снизить внимание Европы к Украине, подчеркнул политик. После запуска "Северного потока-2" риски для национальной безопасности США вырастут в разы, отметил нардеп.

Напомним, в США разгорается скандал после отмены санкций в отношении оператора проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Американского президента Джо Байдена обвиняют в измене национальным интересам и геополитическом проигрыше президенту РФ Владимиру Путину. Американский сенатор Кевин Крамер инициировал законопроект об отмене решений администрации Белого дома о снятии санкций с оператора газопровода "Северный поток-2".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ситуации со строительством российского газопровода.


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