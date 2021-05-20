Встреча Блинкена с Лавровым: главные выводы переговоров между РФ и США

Состоялась первая очная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Эксперты для портала "Комментарии" сделали главные выводы переговоров.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров - фото: Европейская правда

Россия посылает сигнал снизить градус напряженности

По мнению руководителя "Агентства международных исследований" Игоря Соловья, тяжело ожидать чего-то конкретного, тем более прорывного, сразу после первой встречи. Но даже перечень поднятых вопросов — действий России против Украины, здоровья политика Алексея Навального, конфликта между Арменией и Азербайджаном, ситуации в Сирии, иранской ядерной программы, проблемы Корейского полуострова и ситуации в Афганистане, а также радиостанции "Радио Свобода", не обещает прорыва даже в отдаленном будущем, считает эксперт.

"С другой стороны, Россия посылает сигнал снизить градус напряженности. Лавров вдруг "почувствовал у Блинкена и его команды "нацеленность" на разбор "завалов" в двусторонних отношениях, а также назвал беседу "конструктивной". Начать предлагается с мелких уступок – отдать конфискованную дипломатическую собственность России в США", — отмечает Игорь Соловей.

Он подчеркивает, что эта встреча – всего лишь техническая подготовка повестки дня к технической встрече президентов США и России.

"США уже публично признавали, что несмотря не приверженность сотрудничеству в разных сферах, они продолжат привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят ущерб США или союзникам", — напоминает Игорь Соловей.

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на более ранние заявления Байдена о том, что "это плохая сделка"

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что обе стороны обсудили совместные темы и пришли к консенсусу по вопросам международной безопасности — Ирану КНДР, Афганистану, а также нагорно-карабахскому конфликту.

"Глава МИД РФ Лавров заметил "конструктив", госсекретарь США Блинкен ожидаемо заявил о готовности американского руководства предпринять решительные действия в случае обострения Россией конфликта с Украиной. Однако если отбросить в сторону дежурные фразы, главным итогом и заявлением встречи для нас стала следующая фраза Блинкена: "Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG". Это означает, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на более ранние заявления Байдена о том, что "это плохая сделка". Думаю, это было главным условием со стороны Кремля для проведения саммита Байдена с Путиным. Ранее Блинкен заявил, что встреча президентов состоится в течение ближайших нескольких недель", — подчеркивает Максим Яли.

Он отмечает, что на встрече глав внешнеполитических ведомств как раз и обсуждали повестку будущего саммита.

"Так что он, наверняка, состоится, — говорит Максим Яли. — И теперь уж точно понятно, что никаких серьезных санкций против РФ со стороны США до него не будет. Впрочем, как и серьезного обострения на Донбассе, не говоря уже о полномасштабной агрессии РФ против Украины".

Ранее портал "Комментарии" писал, могут ли США отменить санкции против "Северного потока-2".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!