В США - скандал из-за отмены санкций по "Северному потоку-2"

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Наталья Некрасова
В США разгорается
скандал после отмены санкций в отношении оператора проекта строительства
газопровода "Северный поток-2". Американского президента Джо Байдена
обвиняют в сдаче национальных интересов и геополитическом проигрыше президенту
РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский сенатор Кевин Крамер.
"Северный поток-2". Фото из открытых источников
После того как Госдепартамент
США решил отменить санкции в отношении оператора трубопровода "Северный
поток-2", мнения американских политиков и конгрессменов о целесообразности
такого решения разделились.
Госсекретарь США
Энтони Блинкен пояснил отмену санкций "обещанием президента восстановить
отношения с союзниками и партнерами в Европе". На фоне этого двояко
прозвучали обещания противодействовать завершению строительства "Северного
потока-2". Этот трубопровод, по словам того же Блинкена, "ослабит
энергетическую безопасность Европы и Украины, а также стран восточного фланга
НАТО и ЕС".
После этого заявления
журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, каким образом
отмена санкций в отношении российского газопровода вписывается в национальные
интересы США и какова причина такого решения администрации Байдена.
Она напомнила, что
США ввели ряд санкций в отношении российских чиновников и компаний, которые
участвовали в строительстве "Северного потока-2". Псаки также
повторила, что у Байдена "Северный поток-2" считают "плохой
сделкой". По ее словам, этот газопровод — "геополитический план,
который, по нашему мнению, ставит под угрозу наших союзников и партнеров по
НАТО на восточном фланге и Украину".
Решением отменить
санкции в отношении оператора проекта "Северный поток-2" возмутился
сенатор-республиканец Кевин Крамер.
Он инициировал законопроект о возобновлении санкций против "Северного потока-2" и расширении их в отношении российских компаний, работающих на трубопроводе.
Сенатор призвал Конгресс США присоединиться к этим усилиям до того, как администрация Байдена "заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность". Законопроект поддержали 13 американских сенаторов.
Скандал с отменой санкций в отношении "Северного потока-2" разгорается на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу, скопления войск РФ на украинских границах и подготовки к переговорам президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина с лидером Белого дома Джо Байденом.
В Кремле заявили, что встреча Байдена и Путина состоится в одной из европейских столиц во время официального визита президента США в Европу в июне. В это же время Байден может встретиться с Зеленским.
Президент Владимир Зеленский не скрывает обеспокоенности в связи с отменой санкций по "Северному потоку-2" и допускает иные риски для Украины после переговоров Путина и Байдена. Отмену санкций против российских компаний Зеленский назвал "личным проигрышем Байдена" и "геополитической победой РФ".
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