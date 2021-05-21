В США - скандал из-за отмены санкций по "Северному потоку-2"

В США разгорается скандал после отмены санкций в отношении оператора проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Американского президента Джо Байдена обвиняют в сдаче национальных интересов и геополитическом проигрыше президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский сенатор Кевин Крамер.



"Северный поток-2". Фото из открытых источников

После того как Госдепартамент США решил отменить санкции в отношении оператора трубопровода "Северный поток-2", мнения американских политиков и конгрессменов о целесообразности такого решения разделились.



Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил отмену санкций "обещанием президента восстановить отношения с союзниками и партнерами в Европе". На фоне этого двояко прозвучали обещания противодействовать завершению строительства "Северного потока-2". Этот трубопровод, по словам того же Блинкена, "ослабит энергетическую безопасность Европы и Украины, а также стран восточного фланга НАТО и ЕС".

После этого заявления журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, каким образом отмена санкций в отношении российского газопровода вписывается в национальные интересы США и какова причина такого решения администрации Байдена.

"У нас, безусловно, важные, жизненно важные отношения с лидерами Германии. И мы принимаем ряд решений с учетом целого ряда глобальных факторов", — заявила на брифинге Псаки.

Она напомнила, что США ввели ряд санкций в отношении российских чиновников и компаний, которые участвовали в строительстве "Северного потока-2". Псаки также повторила, что у Байдена "Северный поток-2" считают "плохой сделкой". По ее словам, этот газопровод — "геополитический план, который, по нашему мнению, ставит под угрозу наших союзников и партнеров по НАТО на восточном фланге и Украину".



Решением отменить санкции в отношении оператора проекта "Северный поток-2" возмутился сенатор-республиканец Кевин Крамер.



"Через несколько дней после того, как российские хакеры успешно атаковали американский трубопровод, президент Байден решил отдать Владимиру Путину его собственный трубопровод и дать ему крупную геополитическую победу, которая проходит прямо через альянс НАТО", — заявил американский политик.

Он инициировал законопроект о возобновлении санкций против "Северного потока-2" и расширении их в отношении российских компаний, работающих на трубопроводе.

"Рискуя ослабить глобальное положение Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной немецкой стратегией, которая позволит Путину контролировать наших союзников в Европе. Трубопровод необходимо остановить", — подчеркнул Крамер.

Сенатор призвал Конгресс США присоединиться к этим усилиям до того, как администрация Байдена "заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность". Законопроект поддержали 13 американских сенаторов.

Скандал с отменой санкций в отношении "Северного потока-2" разгорается на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу, скопления войск РФ на украинских границах и подготовки к переговорам президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина с лидером Белого дома Джо Байденом.

В Кремле заявили, что встреча Байдена и Путина состоится в одной из европейских столиц во время официального визита президента США в Европу в июне. В это же время Байден может встретиться с Зеленским.

Президент Владимир Зеленский не скрывает обеспокоенности в связи с отменой санкций по "Северному потоку-2" и допускает иные риски для Украины после переговоров Путина и Байдена. Отмену санкций против российских компаний Зеленский назвал "личным проигрышем Байдена" и "геополитической победой РФ".

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