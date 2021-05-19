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Страсти по «Северному потоку-2»: могут ли США отменить санкции против РФ

Эксперты предполагают, что американцы сейчас ищут оптимальный баланс в отношениях с Европой и Россией

сегодня, 12:34
Автор:

Вечканова Елена

В американском правительстве существует намерение отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG. Это предприятие является оператором скандально известного российско-европейского проекта "Северный поток-2". Также санкций может избежать один из директоров компании Маттиас Варниг. Такую инсайдерскую информацию, полученную сразу из двух источников, сообщают представители новостного портала Axios.

Страсти по «Северному потоку-2»: могут ли США отменить санкции против РФ

США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли США меняют курс. Может ли администрация Белого Дома сначала поддерживать Украину, вещая о дополнительных санкциях против России и СП-2, а после кардинально изменить свое отношение? Специалисты попробовали объяснить, что сейчас происходит в высокой международной политике и почему.

"Отказ от атак на "Северный поток-2" мог стать одним из пунктов "малой сделки" между США и Россией"

Судя по косвенным дипломатическим сигналам, США не будут препятствовать достройке "Северного потока-2", считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Одной из причин является желание смягчить напряженность в отношениях с Германией, которая четко заявила о готовности работать с новым газопроводом. Вторая причина — коммуникация между США и Россией, которая была проведена после переброски российских войск к украинским границам", — поясняет эксперт.

По его мнению, санкции против отдельных кораблей или отдельных персон будут носить символический характер и направлены на смягчение критики со стороны "партии жесткой линии".

Отказ от атак на "Северный поток-2" мог стать одним из пунктов "малой сделки" между США и Россией, предполагает Игорь Попов. Вторым пунктом является торможение интеграции Украины в структуры НАТО.

"На июньском саммите НАТО это может быть подтверждено отсутствием решений по разработке ПДЧ для Украины. Члены Альянса могут ограничиться лишь общими декларациями о ценностях", — прогнозирует эксперт.

Попов не исключает, что выполнение условий "малой сделки" станет сигналом к готовности провести двустороннюю встречу Байден-Путин и возможной подготовкой "большой сделки".

Резюмируя, Игорь Попов подчеркивает, что в краткосрочной перспективе компромисс с Россией уменьшает риски военной интервенции.

"Но в более долгой перспективе запуск "Северного потока-2" может привести к падению транзитных доходов Украины и утрате эксклюзивности в газовом транзите, а это был наш главный геополитический козырь. Определенную надежду для Украины могут принести результаты осенних выборов в Бундестаг. Если партия "Союз-90"/"Зелёные" получит победу и канцлером станет Анналена Бербок, то она может создать новые проблемы для функционирования "Северного потока-2", который последовательно критикует", — предполагает эксперт.

"Санкции скорее не отменены, а лишь отсрочены"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что администрация Байдена ищет сложный баланс между взаимоотношениями с европейскими партнерами, в частности Германией, и давлением на Россию.

"В данном случае часть санкционного пакета касательно СП-2 является компромиссом. Санкции скорее не отменены, а лишь отсрочены. Но из Украины это выглядит как некая "зрада". При этом важно понимать, что США преследуют свои национальные интересы — в той их трактовке, которую проводит Байден и его команда", — поясняет эксперт.

Олег Саакян отмечает, что украинскому руководству нужно было быть готовым к такому повороту событий, потому что соответствующие сигналы поступали — и не раз.

"Информация о том, что санкции по СП-2 могут быть смягчена, еще несколько месяцев назад курсировала в кулуарах Конгресса США. Это, в частности, было одним из камней преткновения при кадровых назначениях в новую администрацию. Республиканцы выступали резко против смягчений санкций, — говорит политолог. — Но демократы провели свою повестку дня".

По мнению Олега Саакяна, катастрофы не произошло и СП-2 не будет достроен галопирующими темпами.

"Но контекст меняется, и нам во внешней политике необходимо это учитывать, — предупреждает эксперт. — И зарубить себя на носу, что не стоит слепо надеяться на помощь извне, на то, что наши проблемы будут решены кем-то другим. И это не только о СП-2".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшее время состоится встреча представителей российского и американского правительств. Какие прогнозы на диалог Блинкена и Лаврова делают отечественные эксперты, узнайте в нашем материале.

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Источник: https://comments.ua/ua
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