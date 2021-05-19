Страсти по «Северному потоку-2»: могут ли США отменить санкции против РФ

В американском правительстве существует намерение отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG. Это предприятие является оператором скандально известного российско-европейского проекта "Северный поток-2". Также санкций может избежать один из директоров компании Маттиас Варниг. Такую инсайдерскую информацию, полученную сразу из двух источников, сообщают представители новостного портала Axios.



США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли США меняют курс. Может ли администрация Белого Дома сначала поддерживать Украину, вещая о дополнительных санкциях против России и СП-2, а после кардинально изменить свое отношение? Специалисты попробовали объяснить, что сейчас происходит в высокой международной политике и почему.

"Отказ от атак на "Северный поток-2" мог стать одним из пунктов "малой сделки" между США и Россией"

Судя по косвенным дипломатическим сигналам, США не будут препятствовать достройке "Северного потока-2", считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Одной из причин является желание смягчить напряженность в отношениях с Германией, которая четко заявила о готовности работать с новым газопроводом. Вторая причина — коммуникация между США и Россией, которая была проведена после переброски российских войск к украинским границам", — поясняет эксперт.

По его мнению, санкции против отдельных кораблей или отдельных персон будут носить символический характер и направлены на смягчение критики со стороны "партии жесткой линии".

Отказ от атак на "Северный поток-2" мог стать одним из пунктов "малой сделки" между США и Россией, предполагает Игорь Попов. Вторым пунктом является торможение интеграции Украины в структуры НАТО.

"На июньском саммите НАТО это может быть подтверждено отсутствием решений по разработке ПДЧ для Украины. Члены Альянса могут ограничиться лишь общими декларациями о ценностях", — прогнозирует эксперт.

Попов не исключает, что выполнение условий "малой сделки" станет сигналом к готовности провести двустороннюю встречу Байден-Путин и возможной подготовкой "большой сделки".

Резюмируя, Игорь Попов подчеркивает, что в краткосрочной перспективе компромисс с Россией уменьшает риски военной интервенции.

"Но в более долгой перспективе запуск "Северного потока-2" может привести к падению транзитных доходов Украины и утрате эксклюзивности в газовом транзите, а это был наш главный геополитический козырь. Определенную надежду для Украины могут принести результаты осенних выборов в Бундестаг. Если партия "Союз-90"/"Зелёные" получит победу и канцлером станет Анналена Бербок, то она может создать новые проблемы для функционирования "Северного потока-2", который последовательно критикует", — предполагает эксперт.

"Санкции скорее не отменены, а лишь отсрочены"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что администрация Байдена ищет сложный баланс между взаимоотношениями с европейскими партнерами, в частности Германией, и давлением на Россию.

"В данном случае часть санкционного пакета касательно СП-2 является компромиссом. Санкции скорее не отменены, а лишь отсрочены. Но из Украины это выглядит как некая "зрада". При этом важно понимать, что США преследуют свои национальные интересы — в той их трактовке, которую проводит Байден и его команда", — поясняет эксперт.

Олег Саакян отмечает, что украинскому руководству нужно было быть готовым к такому повороту событий, потому что соответствующие сигналы поступали — и не раз.

"Информация о том, что санкции по СП-2 могут быть смягчена, еще несколько месяцев назад курсировала в кулуарах Конгресса США. Это, в частности, было одним из камней преткновения при кадровых назначениях в новую администрацию. Республиканцы выступали резко против смягчений санкций, — говорит политолог. — Но демократы провели свою повестку дня".

По мнению Олега Саакяна, катастрофы не произошло и СП-2 не будет достроен галопирующими темпами.

"Но контекст меняется, и нам во внешней политике необходимо это учитывать, — предупреждает эксперт. — И зарубить себя на носу, что не стоит слепо надеяться на помощь извне, на то, что наши проблемы будут решены кем-то другим. И это не только о СП-2".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшее время состоится встреча представителей российского и американского правительств. Какие прогнозы на диалог Блинкена и Лаврова делают отечественные эксперты, узнайте в нашем материале.

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