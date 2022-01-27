Запад отверг хотелки Кремля по гарантиям безопасности: что это значит и чего теперь ждать от РФ

В среду, 26 января, США передали России свой ответ о "гарантиях безопасности". Фактическом ультиматуме о не расширении НАТО и разделе сфер влияния, который РФ выставила в декабре 2021 года. Содержание этого ответа прокомментировал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Представители НАТО в тот же день передали РФ свой ответ всё на те же "предложения". При этом Россию просили не обнародовать эти ответы. На какие уступки могут пойти стороны? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилась к экспертам.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Коллективный Запад продемонстрировал Москве и всему миру, что там снова начинают мыслить стратегически и действуют в четкой координации

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан так комментирует ситуацию:

"Во-первых, интересен тот факт, что Запад не стал затягивать с подготовкой и передачей ответа россиянам. Обещали на этой неделе – сделали в среду, не дотягивая до конца недели. Во-вторых, как следует из брифинга генсека НАТО Столтенберга и выступления в Конгрессе госсекретаря Блинкена, никакие российские хотелки не были удовлетворены. НАТО будет и далее открыто для новых потенциальных членов, для Украины перспективы остаются, ни о каком возвращении НАТО на границы 1997 года не может идти и речи. В-третьих, Запад, посылая Россию в известном направлении, дал ей возможность сохранить лицо. А именно, – предложение начать серьезные переговоры по стратегически важным вопросам для всех заинтересованных сторон, – это, на самом деле, возможность для Кремля избежать казуса негативных последствий внутри страны от дипломатического проигрыша".

Таким образом, резюмирует Вадим Трюхан, коллективный Запад продемонстрировал и Москве, и всему миру, включая Украину, что там снова начинают мыслить стратегически и действуют в четкой координации.

По мнению эксперта, на данный момент у России два варианта действий.

"Первый, – фыркнуть, публично показав свое невосприятие тех ответов, которые она получила, и начать какую-либо очередную заварушку, – поясняет Вадим Трюхан. – При этом, о большой войне речь уже не идет, судя по косвенным подтверждениям о понимании Кремлем проигрышности такого сценария (более 8-ми часов переговоров советников Нормандского формата в Париже, отказ рассмотреть вопрос о признании независимости так называемых Л/ДНР в ГосДуме, лишенные особого практического смысла призывы поставлять оружие туда и так далее). Второй вариант – подыграть Западу и пойти на долгосрочные переговоры по вопросам, которые уже сформулировал Вашингтон и НАТО. А именно – стратегическая стабильность, контроль над вооружением, кибербезопасность, космос и так далее. Понятно, что это не то, чего добивается Москва. Тем не менее, как говорится, "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Осталось дождаться реакции Путина и Ко на полученный шанс выйти из тупика (в который Россия сама себя загнала) без особых репутационных потерь".

Путин начал искать выход из дипломатического тупика

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец обращает внимание, что американские предложения, на которые намекнул Блинкен, касаются тех, что и ранее озвучивались. А именно: сокращение ракет средней и малой дальности в Европе, сокращение американского контингента в Европе, сокращение числа учений.

"Но всё это предлагается делать взаимно. То есть, свои шаги делают не только США и НАТО. Россия тоже должна пойти на соответствующие уступки", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что Белый дом подкрепил свои ответы угрозами новых санкций, в том числе лично против Путина, в случае эскалации.

"Этой дубиной они пока не воспользовались. Но сам факт оглашения возможности ее применения – уже удар. Для престижа Путина, так точно, – уверен Тарас Березовец. – Впервые в истории заявили о возможности персональных санкций лично против него".

Крайне важным эксперт считает то, что так называемый пакет гарантий (ответ коллективного Запада на российские ультиматумы) был согласован с Украиной.

"Более того – наша страна внесла свои предложения, как уверят в Госдепе. Это позитивный сигнал для нас", – подчеркивает Тарас Березовец.

По его мнению, если исходить из того, что впервые за долгое время 26 января (аккурат в день ответа представителей США и НАТО на российские "предложения") состоялась встреча в нормандском формате, похоже на то, Путин начал искать выход из дипломатического тупика.

"Думаю, впереди – новые переговоры Блинкена и Лаврова. Скорее всего – на нейтральной территории. Возможно, опять в Женеве", – прогнозирует Тарас Березовец.

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