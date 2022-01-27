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Стало известно, зачем США и Британия разгоняют панику: фондовый рынок РФ идет ко дну

Нардеп Егор Чернев считает, что союзники Украины решили еще до открытого противостояния Украины и РФ нанести максимальный удар по экономическим интересам РФ

сегодня, 10:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Те "меры безопасности", которые проводят главные союзники Украины США и Великобритания, такие как призыв к собственным гражданам к эвакуации из Украины, стоят России десятки миллиардов долларов из-за падения фондового рынка и рубля. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Егор Чернев.

Стало известно, зачем США и Британия разгоняют панику: фондовый рынок РФ идет ко дну

Российский фондовый рынок. Фото: из открытых источников

Нардеп объясняет, такие шаги наших союзников убеждают инвесторов, что угроза войны растет, и те убегают с российских рынков, отказываются вкладывать деньги в РФ.

"Украина тоже теряет, но на порядок меньше. Однако победы без потерь не бывает. Более того, американцы готовы компенсировать эти потери. Госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что США рассматривают возможности поддержки украинской экономики, а Европа уже выделила нам 1,2 млрд евро", – отметил Егор Чернев.

Он добавляет, ситуация бывает иногда не совсем такой, как кажется на первый взгляд, и для того, чтобы ее понять, надо смотреть немного шире. А потому не нужно впадать в панику. Егор Чернев советует следить за фондовым рынком РФ после каждого шага наших союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" – встречи лидеров Нормандского формата в ближайшее время не предвидится. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что Кремль сможет предметно обсуждать продолжение переговоров при участии глав государств только после того, как Киев на законодательном уровне предоставит особый статус Донбассу. Пока Украине первой не начнет выполнят Минские договорённости Россия не видит оснований для продолжения переговоров на самом высоком уровне.



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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4961804460524963
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