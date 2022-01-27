Стало известно, зачем США и Британия разгоняют панику: фондовый рынок РФ идет ко дну

Те "меры безопасности", которые проводят главные союзники Украины США и Великобритания, такие как призыв к собственным гражданам к эвакуации из Украины, стоят России десятки миллиардов долларов из-за падения фондового рынка и рубля. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Егор Чернев.

Российский фондовый рынок. Фото: из открытых источников

Нардеп объясняет, такие шаги наших союзников убеждают инвесторов, что угроза войны растет, и те убегают с российских рынков, отказываются вкладывать деньги в РФ.

"Украина тоже теряет, но на порядок меньше. Однако победы без потерь не бывает. Более того, американцы готовы компенсировать эти потери. Госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что США рассматривают возможности поддержки украинской экономики, а Европа уже выделила нам 1,2 млрд евро", – отметил Егор Чернев.

Он добавляет, ситуация бывает иногда не совсем такой, как кажется на первый взгляд, и для того, чтобы ее понять, надо смотреть немного шире. А потому не нужно впадать в панику. Егор Чернев советует следить за фондовым рынком РФ после каждого шага наших союзников.

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