"Гарантии безопасности" Кремлю: что решили в НАТО

Представители Североатлантического Альянса передали РФ свой вариант ответа по "гарантиям безопасности". Письмо было вручено российскому послу в Бельгии, именно здесь размещена штаб-квартира Альянса. Об этом информирует The Guardian .

НАТО передало свой ответ послу в Брюсселе (фото из открытых источников)

По словам официального представителя Альянса, НАТО передало свои предложения РФ в среду, днем вместе с представителями США.

В рамках прошедшей пресс-конференции глава Альянса Йенс Столтенберг дал подтверждение, что представители НАТО передали РФ свой вариант ответа на "гарантии".

Как отметил генсек Альянса, они завершили свой ответ российской стороне. Сделали это вместе с Соединенными Штатами. И должны продолжить диалоги по направлению Москва-Брюссель. НАТО готово выслушать вопросы, которые вызывают беспокойство у российской стороны и проводить дальнейший диалог, основывающийся на принципах европейской безопасности.

Глава Альянса озвучил проблемы, которые они должны обсудить с РФ. Это вопрос об отводе ракет средней и меньшей дальности. Вопрос о снижении угрозы, существующей в киберпространстве. Также вопрос об уменьшении угрозы, возникающей от космического вооружения.

Столтенберг резюмировал, что все перечисленные проблемные аспекты должны быть предметами обсуждения, которые будут выгодны двум переговорным сторонам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Блинкен рассказал о содержании письменного ответа Америки для России . Как отметил американский госсекретарь, они убеждены в руководящих принципах. В частности, речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины. Также он убежден в правах каждого государства самостоятельно принимать решение о своем вступлении в альянсы.

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