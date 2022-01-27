logo

BTC/USD

36710.59

ETH/USD

2458.81

LTC/USD

107.19

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Гарантии безопасности" Кремлю: что решили в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

"Гарантии безопасности" Кремлю: что решили в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО передало России ответ

сегодня, 00:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Представители Североатлантического Альянса передали РФ свой вариант ответа по "гарантиям безопасности". Письмо было вручено российскому послу в Бельгии, именно здесь размещена штаб-квартира Альянса. Об этом информирует The Guardian .

"Гарантии безопасности" Кремлю: что решили в НАТО

НАТО передало свой ответ послу в Брюсселе (фото из открытых источников)

По словам официального представителя Альянса, НАТО передало свои предложения РФ в среду, днем вместе с представителями США.

В рамках прошедшей пресс-конференции глава Альянса Йенс Столтенберг дал подтверждение, что представители НАТО передали РФ свой вариант ответа на "гарантии".

Как отметил генсек Альянса, они завершили свой ответ российской стороне. Сделали это вместе с Соединенными Штатами. И должны продолжить диалоги по направлению Москва-Брюссель. НАТО готово выслушать вопросы, которые вызывают беспокойство у российской стороны и проводить дальнейший диалог, основывающийся на принципах европейской безопасности.

Глава Альянса озвучил проблемы, которые они должны обсудить с РФ. Это вопрос об отводе ракет средней и меньшей дальности. Вопрос о снижении угрозы, существующей в киберпространстве. Также вопрос об уменьшении угрозы, возникающей от космического вооружения.

Столтенберг резюмировал, что все перечисленные проблемные аспекты должны быть предметами обсуждения, которые будут выгодны двум переговорным сторонам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Блинкен рассказал о содержании письменного ответа Америки для России . Как отметил американский госсекретарь, они убеждены в руководящих принципах. В частности, речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины. Также он убежден в правах каждого государства самостоятельно принимать решение о своем вступлении в альянсы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://guardian.ng/news/nato-delivers-written-proposals-to-russia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!