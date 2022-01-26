"Гарантии безопасности" России: Блинкен рассказал о содержании письменного ответа Америки

В среду, 26 января, США передали России свой ответ о "гарантиях безопасности". Содержание этого ответа прокомментировал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

В упоминавшемся письменном тексте приведены тезисы Соединенных Штатов и стран-союзников. Также здесь оценены "беспокойства" РФ и обнародованы те сферы, в которых Вашингтон и Москва могут отыскать общие точки соприкосновения.

Как отметил американский госсекретарь, они убеждены в принципах, которыми руководствуются. В частности, речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины. Также он убежден в правах каждого государства самостоятельно принимать решение о своем вступлении в альянсы. Еще должны быть приняты взаимные прозрачные меры по ядерным потенциалам и организации учений военнослужащих на территории Европы.

Блинкен озвучил тезис о готовности Вашингтона к сотрудничеству с Москвой, в том случае, когда россияне прекратят деэскалацию и меры агрессии по отношению к нашей стране.

Госсекретарь Соединенных Штатов резюмировал, что ответные тезисы скоординированы с украинскими и европейскими партнерами. Они учли их мнения и пожелания в американском ответе Кремлю.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Блинкен ответил на упреки Зеленского . Энтони Блинкен отметил, что США не ждут и уже сегодня делают очень многое для того, чтобы заставить Путина передумать нападать на Украину. Энтони Блинкен отметил, что США не заняли позицию ожидания. Есть много подтверждений, что Вашингтон сумел уже сейчас объединить не только Европу, но и другие страны.

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