Вторжение России в Украину: действительно ли Запад нагнетает ситуацию и для чего

Американский телеканал CNN уверяет, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена растет напряженность из-за разногласий относительно угрозы нападения на Украину со стороны России.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Заместитель министра обороны Анна Маляр в субботу заявила, что сообщения СМИ о том, что Россия стягивает к границе с Украиной запасы крови и медоборудование, не соответствует действительности и является элементом информационно-психологической войны.

Washington Post со "ссылкой на источники" сообщает, будто украинская разведка вывезла из Киева на запад страны секретную документацию и оборудование.

Посольство США в Киеве вновь рекомендует своим согражданам покинуть Украину.

Что происходит и почему? Нет ли ощущения, что давление, предостережения, а то и откровенно панические статьи и заявления – искусственные? Кто и какие цели преследует? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

После целого ряда заявлений западных политиков о неготовности поддерживать Украину в случае военного конфликта с РФ, Киев вынужден был поставить вопрос о снижении градуса накала

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков поясняет:

"По сути, цели накрутки напряжения были понятны до того момента как Украина столкнулась с экономическими последствиями и неготовностью Западных стран превентивно вводить санкции или давать нам конкретные гарантии безопасности (чёткие сроки вступления в НАТО, повышение статуса отношений до "Союзника НАТО" как Япония или Израиль), принуждая тем самым РФ к деэскалации. После целого ряда заявлений западных политиков о неготовности поддерживать Украину в случае военного конфликта с РФ, Киев вынужден был поставить вопрос о снижении градуса накала. С одной стороны, для сохранения экономических показателей. С другой стороны, на Банковой осознали, что Украина становится разменной монетой в игре США за консолидацию Европы и перетяжках с Китаем за Россию".

Эксперт не думает, что разговор Зеленского с Байденом был таким критичным, как его пытаются представить в СМИ.

"Судя по пресс-конференции Зеленского, он как глава государства выполнил свою работу, обозначил Байдену, риски и угрозы для Украины. Получилось довольно экстравагантно. Но не думаю, что критично для украино-американских отношений. Белый дом прекрасно понимает, что эта реакция Киева была неизбежна – и сценарно к ней был готов. Как бы там ни было но партия подходит к завершению", – уверен Дмитрий Громаков.

По его мнению, окончательные выводы еще рано делать, а вот промежуточные итоги подвести можно.

1. Цель Банковой была как минимум получить ПДЧ в НАТО. Хотя она не достигнута, но сделан серьёзный шаг. Киев показал, что способен к дальнейшей командной игре с Западом, если его интересы будут учтены.

"В будущем есть надежда, что разговор о гарантиях безопасности перетечет в Будапештский формат, в рамках консультаций по которому Киев может смело поставить вопрос о гарантиях безопасности для Украины в любой форме сотрудничества с НАТО или союзничества с подписантами. И хотя сегодня единства Альянса хватило лишь на жесткий ответ России по "открытым дверям" для Украины и требованию уйти из Крыма, ОРДЛО, Грузии и Молдовы, но это уже позиция по готовности отстаивать базовые принципы нерушимости границ", – поясняет Дмитрий Громаков.

2. Украина получила поддержку в Нормандском формате и удержалась от переговоров с марионеточными режимами в ОРДЛО. Российский план повышения статуса ТКГ был фактически сорван.

3. Украина получила дополнительные вооружения и логистику на случай агрессивных действий РФ в отношении нашего суверенитета. А для военных это дорогого стоит.

4. США вышли на переговорный процесс с россиянами с правом говорить от имени свободной Европы.

4. НАТО зафиксировало свое присутствие в Восточной Европе и получило смысл дальнейшего существования.

5. Россия получила свой диалог с Западом. Но вопрос в том, что в модальности ультиматумов это неизбежно ведёт к холодной войне 2.0 – и не будет способствовать главной цели Путинской внешней политики (легитимации территориальных приобретений России за последние 20 лет). Для россиян это партия с нулевым балансом, резюмирует Дмитрий Громаков.

В геополитике формируются новые правила игры. И именно об этом весь переговорный процесс. Украина точно не в центре этих переговоров

Политтехнолог Александр Кондратенко согласен с тем, что в последнее время выходит много разнообразной информации касательно российско-украинского конфликта и возможного вторжения. Какая-то подтверждается, какая-то противоречит тому, что подтверждено.

"Меня очень расстраивает, что издания с мировым именем скатываются к формату "сливных бачков". При этом, следует понимать, что РФ рассматривает Украину с точки зрения распределения геополитического баланса. К сожалению, наши так называемые "западные партнеры" рассматривают ситуацию с этой же точки зрения", – отмечает эксперт.

По его словам, в международной практике, особенно между ожесточенными противниками (как РФ и США), первые переговорные предложения, как правило, являются абсолютно нереальными. Как сделанные Россией в декабре.

"Подобные нереалистичные проекты приводят к десяткам встреч, переговоров. И в итоге значительно видоизменяются, балансируются, доходя в итоге до подписания тех или иных соглашений, – поясняет Александр Кондратенко.

Он подчеркивает, что с начала этого года, на фоне событий в Казахстане, в нашем информационном поле несколько нивелировалось российско-американская встреча в Женеве.

"А вот в ЕС те переговоры вызвали, мягко говоря, недовольство, – акцентирует эксперт. – Похоже, европейцы ощутили свою несубъектность как целостной системы. Простым языком – вот что происходит. Встречается концепция Путина (большая Евразия) и Байдена (новая Атлантическая хартия). И они о чем-то договариваются. Или не договариваются. А производной станет смена ситуации в Европе".

После ряда переговоров видно, что договоренности пока не достигнуты. Есть слишком глубокие противоречия, отмечает Александр Кондратенко. Он не исключает, что мы сможем увидеть, до чего реально договорились, лишь через 4-5 месяцев.

"В целом же видно, что в геополитике формируются новые правила игры, – говорит эксперт. – И именно об этом весь переговорный процесс. Украина точно не в центре этих переговоров. И говорить, что всё нагнетание вокруг Украины связано только с Украиной – не верно. Надо внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация вокруг блока НАТО, вокруг Тайваня (китайский фактор точно нельзя оставлять за скобками), вокруг Балкан (где ситуация может вылиться в военный конфликт). Россия объективно заинтересована в нестабильности и на Балканах, и в Украине. Но в полномасштабной войне сейчас не заинтересован никто. Это – миллионы беженцев, раскол в ЕС и так далее. Для РФ тоже проблемно. Она сейчас получает сверхприбыли от газа, им важно запустить "Северный поток-2", а не получить новые санкции. Так что всё нагнетание (за которым всё чаще стоят Великобритания, США) преследует цели не точечные, а глобальные. Выйти на некий удовлетворяющий всех кейс в масштабных переговорах. Получится ли? Думаю, узнаем в течение полугода".

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