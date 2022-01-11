План Путина так и остался на бумаге: чем закончились женевские переговоры США и РФ

В Женеве 10 января состоялись переговоры делегаций США и России относительно требуемых Москвой "гарантий безопасности". Они длились более 7 часов. Что можно сказать по итогам? Издание "Комментарии" поинтересовалось мнением экспертов.

Переговоры Рябкова и Шерман в Женеве. Фото: из открытых источников

США сумели найти свои аргументы, чтобы охладить пыл РФ

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что глобальными прорывами встреча в Женеве 10 января не отметилась.

"Судя по заявлениям, которые делали американская и российская стороны, каких-то критически новых подходов к решению украинского вопроса, войны на востоке нашей страны достигнуть не удалось. И это логично. Ведь требования касательно российских "гарантий безопасности" касательно не вступления Украины (и не только) в НАТО были абсурдными и максималистскими. Мне кажется, Путин сам понимал невозможность их реализации", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что кроме вопроса Украины на американо-российской встрече поднимали и другие: контроль за вооружениями, размещение сил и средств (включая ракеты) в Европе, вопросы учений и так далее.

"Стороны могли достигнуть неких точек соприкосновения по другим вопросам. Но точно не по украинскому, – отмечает Максим Джигун. – Обращает на себя внимание заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что у России якобы нет намерений нападать на Украину. Но первый замгоссекретаря США Вэнди Шерман ацентировала, что доказать этом может возвращение военных подразделений РФ, сосредоточенных у украинской границы, в места постоянной дислокации. Заявление Рябкова, действительно, вовсе не означает, что нападения не будет. Ведь РФ не раз доказала, что пренебрегает обещаниями, договорами, соглашениями, меморандумами и так далее".

По мнению политолога, РФ использовала свои требования (в том числе о невступлении Украины в НАТО) как некий крючок, на который можно подцепить США – чтобы завести переговоры в глухой угол. Мол, это именно Штаты не хотят идти ни на какие компромиссы. И таким образом оправдать возможные дальнейшие агрессивные действия РФ по отношению к Украине.

"Но, судя по невысокому градусу напряжения в официальных комментариях и релизах по итогам этой женевской встречи, США сумели найти свои аргументы, чтобы охладить пыл РФ", – резюмирует Максим Джигун.

Россия на переговорах преследовала сразу несколько целей

По словам Петра Бурковского, аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, переговоры в Женеве показали, что Россия преследует сразу несколько целей, кратко- и долгосрочных.

"Что касается Украины, то требование Кремля навсегда исключить возможность членства нашей страны в НАТО и заверения, что Россия "никогда" не нападет на Украину, направлены только на то, чтобы сорвать любые возможности для мирных переговоров по ситуации на Донбассе. Дело в том, что Россия уже напала на Украину в 2014 году – и война продолжается. Сейчас же Кремль поднимает ставки и угрожает вторжением, чтобы война на Донбассе всем показалось мелочью", – поясняет аналитик.

А вот в отношении Запада, продолжает Петр Бурковский, Россия преследует три цели.

"Во-первых, Кремль хочет подорвать доверие между США и Европой, показать, что Вашингтон готов обсуждать вопросы безопасности и своего военного присутствия в Европе "за спиной" европейцев. США, конечно, постараются, этого избежать. Во-вторых, Россия хочет убедить США и ЕС, что не боится любых санкции в случае наступления на Украину. Это тоже не поражает США, поскольку еще до разговора с Путиным 7 декабря, Байден отдал приказ о представлении Украине военной помощи на сумму 200 млн. долларов. В конце концов, Россия добивается того, чтобы США перестали вооружать союзников, которые присоединились к НАТО после 1997 года. Однако это уже вопрос надежности США – и тут вряд ли Россия получит желаемое", – резюмирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Столтенберг хочет компромисса с Россией, он допустил определенные уступки.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!