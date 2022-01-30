logo

BTC/USD

37931.95

ETH/USD

2606.06

LTC/USD

110.97

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Российская угроза и деэскалация вокруг Украины: чего ждать от визита глав МИД Франции и ФРГ в Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская угроза и деэскалация вокруг Украины: чего ждать от визита глав МИД Франции и ФРГ в Киев

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной

сегодня, 16:21
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД ФРГ Анналена Бербок через неделю, 7-8 февраля, намерены посетить Киев. Будут пытаться добиваться деэскалации вокруг Украины, особенно в рамках Нормандского формата.

Российская угроза и деэскалация вокруг Украины: чего ждать от визита глав МИД Франции и ФРГ в Киев

Российская угроза. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Чего ожидать от этого визита? На что может пойти Киев в рамках уступок на переговорах, а на что идти ни в коем случае нельзя? Какие есть варианты развития ситуации? C этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам. 

Оптимальным сценарием для Германии и Франции будет решение проблемы за счет Украины

Политолог Кирилл Сазонов подчеркивает, что цель визита представителей стран-участниц Нормандского формата очевидна – они будут добиваться от украинской власти уступок на переговорах.

"Германия и Франция, с одной стороны, не хотят переноса переговоров в Турцию, что предлагает Эрдогана с другой – добиваются максимально быстрой деэскалации. Чтобы забыть о санкциях и зарабатывать деньги на торговле с Россией", – поясняет Кирилл Сазонов.

Естественно, продолжает политолог, для них оптимальным сценарием будет решение проблемы за счет Украины. То есть – убедить руководство нашего государства к выполнению "Минских соглашений" в их российском прочтении.

"То, что в перспективе это может привести к потере Украиной суверенитета и даже к внутреннему конфликту их беспокоит в последнюю очередь", – резюмирует Кирилл Сазонов.

Визит глав МИД Франции и Германии в Киев будет консультационный. Если что-то и произойдет, то в Минском переговорном процессе

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес признался:

"Чудес не ожидаю. Думаю, в ближайшее время будет много консультаций в попытке реанимировать Нормандский формат. Это уже частично удалось – произошла встреча политсоветников глав "нормандской четверки" в Париже 26 января. Но читая последнее заявления Козака (замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует отношения с Украиной и представляет российскую сторону как политсоветник на переговорах в Нормандском формате – прим. ред.) после этой встречи, видно, что они осторожно оптимистичные. Не более".

Похоже, единственное, чего ожидают сейчас стороны – это попытки синхронизации планов, попытки сблизить то, как они читают Минские соглашения, считает Энрике Менендес. Неких конкретных шагов, уступок, продвижения – ждать, по его мнению, наивно.

"И визит глав МИД Франции и Германии в Киев тоже будет консультационный, – уверяет эксперт. – Тем более, нужно понимать, что Нормандский формат не продуцирует каких-то документов, официальных договоренностей. Он создан для консультаций. Если что-то и произойдет, то в Минском переговорном процессе. А он сейчас – ни жив, ни мертв".

Похоже, в сложившейся ситуации все будут тратить усилия, чтобы его в какой-то степени перезапустить. И уже в нем говорить о каких-то уступках, прогнозирует Энрике Менедес.

"Но если смотреть на ситуацию в Украине, я не вижу пространства для того, чтобы Киев пошел на условии ОРДЛО и РФ в реализации Минских соглашений, – говорит эксперт. – Думаю, начнут обсуждать формулу Штаймайера и особого статуса с того момента, где они остались в 2019 году. Но это обсуждение может быть вечным – и не дать никакого результата".

Ранее на портале "Комментарии" - Кулеба рассказал, допускает ли Запад отключение России от SWIFT. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!