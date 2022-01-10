Клан Назарбаева в Казахстане посыпался: как Россия может воспользоваться ситуацией

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 января, обвинил в насильственных беспорядках в Казахстане разрушительные внутренние и внешние силы. Он также заявил, что военный контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), введенный в Казахстан по просьбе его президента Касим-Жомарт Токаева, останется там до тех пор, пока тот не сочтет, что иностранные военные больше не нужны. Как Россия может воспользоваться ситуацией в Казахстане? Ослабила или усилила та Кремль? Случайность или закономерность то, что произошло? Как это может отразиться на Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих и других вопросах вместе с экспертами.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ситуация в Казахстане увеличила риск внешнеполитических компромиссов по украинскому вопросу без участия Украины

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич обращает внимание, что Казахстан обратился за помощью к коллегам по ОДКБ (кроме него, туда входят РФ, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан), делая упор на террористической угрозе.

"Формально в таких случаях у ОДКБ есть мандат – силы оперативного (специального) реагирования. Специальный договор, согласно которому, в случае внешней агрессии и террористической угрозы определенный контингент предоставляется государству-участнику ОДКБ. И по своему мандату он имеет право разоружать незаконные вооруженные формирования, а в случае необходимости – бороться с массовыми беспорядками. Учитывая, что Токаев говорил о террористической угрозе, именно такой формат был бы логичен", – отмечает эксперт.

Но при таком мандате силы ОДКБ предоставляются для усиления национальных вооруженных формирований. То есть, русский контингент поступал бы под командование казахских генералов.

"Понятно, что для РФ это не приемлемо. Потому введен фактически миротворческий контингент. Который, согласно документам ОДКБ, не подчиняется местным властям. У него собственное командование и действует он автономно, – поясняет Игорь Тышкевич. – Он стоит якобы между сторонами. При том, что в данной ситуации нет субъекта с другой стороны. Что мы имеем? Миротворцы под российским командованием взяли в Казахстане под защиту объекты критической инфраструктуры и часть правительственных зданий. Пока это происходит – насколько вы свободны в своем политическом маневре? Вопрос риторический. То есть, РФ на момент внутриказахских процессов смены элит (а сейчас очевидно, что Токаев использует ситуацию, чтобы зачистить страну от представителей группировки Назарбаева) делает всё возможное, чтобы осложнить любой дрейф Казахстана в сторону от России. Получается вполне выгодная и удобная для Кремля ситуация".

По словам эксперта, сейчас происходит усиление РФ в среднеазиатском регионе. И в среднесрочной перспективе опосредованное влияние происходящего на Украину будет достаточно сильное.

"Спикеры Белого дома характеризовали кризис в Казахстане по принципу – это не наше дело, пусть Россия разбирается. Это создает прецедент, при котором другие геополитические игроки (в том числе такие сильные как США) соглашаются на зоны влияния РФ, в которых они ограничены в возможностях или вообще не действуют. Учитывая, что мы имеем якобы ультиматум РФ о сферах влияния, ситуация в Казахстане увеличила риск внешнеполитических компромиссов по украинскому вопросу без участия Украины", – акцентирует Игорь Тышкевич.

Токаев, вслед за Лукашенко, уже лежит под режимом Путина. И аппетиты у того лишь разгораются

Политтехнолог, магистр международных отношений Тарас Березовец уверен: всё, происшедшее в Казахстане, является стечением обстоятельств, которыми воспользовались местные элиты и пользуется сейчас Путин.

"Экономический протест в связи с ростом цен на газ для авто не мог послужить причиной для политических требований. Я внимательно наблюдал за ситуацией в Казахстане – и видел информацию о подготовке протестов. Всё шло в рутинном ключе, не было никаких политических предпосылок, не было политиков в этой истории. А, когда ситуация взорвалась, уверен, это стало сюрпризом и для абсолютного большинства казахов, и для Кремля. Путин и его спецслужбы проспали этот конфликт. Более того, происходящее было им не выгодно. Ведь любое смещение авторитарного лидера на постсоветском пространстве – удар по путинской автократии. Но российский режим извлек выгоду из казахской истории", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Путин увидел открывшиеся возможности: убрать руками Токаева и местных элит одиозного диктатора Назарбаева, который, даже уйдя с поста президента, контролировал всё и не особо пускал особо в Казахстан русских.

"Да, там был представлен российский бизнес. Но Назарбаев соблюдал некий баланс интересов, в том числе привлекая в Казахстан и Китай, и США, и Германию. А тут ситуация открывает уникальный шанс – Россия может захватить монопольный контроль над ключевыми сферами производства в Казахстане. А там – огромные залежи урана, нефть, газ. Это все, конечно, интересует Путина. Потому он будет активно пользоваться ситуацией", – прогнозирует Тарас Березовец.

По его мнению, казахский кризис подогреет путинские амбиции по восстановлению СССР.

"Токаев, вслед за Лукашенко, уже лежит под режимом Путина. И аппетиты у того лишь разгораются. Он сейчас будет занят поглощением Казахстана. А потому Украины имеет временную передышку, которой мы обязаны воспользоваться для укрепления своей обороноспособности. Ну, а Запад получил очередное предупреждение. Никто не ожидал, что через 30 лет после развала СССР советские-российские войска вернуться в Среднюю Азию, в Казахстан. А сейчас они уже точат зуб на соседние страны, в частности, пошли угрозы в сторону Узбекистана, – отмечает эксперт. – Несмотря на то, что Путин пока погрязнет в Средней Азии, он не оставит в покое Украину. Более того – может попытаться повторить в нашей стране казахский прецедент: политическая дестабилизация через экономическую. Таким образом создавая повод для вторжения. Да, мы не член ОДКБ. Но представители "пятой колонны" могут создать некий марионеточный кабинет данной структуры. В какой-то области. И он под тем или иным предлогом призовет Путина".

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