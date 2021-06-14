Вояж Байдена по Европе: как мир готовится к саммиту с Путиным

Главным политическим событием этой недели станет двусторонний саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, который состоится 16 июня в Женеве. Как проходит политическое турне американского президента по Европе, и как готовятся к саммиту в Белом доме и Кремле, а также о важных политических заявлениях узнавайте в обзоре "Комментариев".



Лидеры "Большой семерки" на саммите. Фото: Facebook Белого дома

Президент США Джо Байден начал свой первый зарубежный визит в Европу 9 июня. Во время встречи с британскими военными на авиабазе в аэропорту Королевских военно-воздушных сил Милденхолл в Саффолке американский президент заявил, что планирует передать "четкое послание" президенту РФ Владимиру Путину во время их двустороннего саммита в Женеве. Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией, но решительно будут отвечать на "вредную деятельность" Кремля.

10 июня глава Белого дома встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы международной безопасности, независимости СМИ, мирное урегулирование военных конфликтов, киберугрозы и ядерные сдерживания для защиты НАТО как союза ядерных держав. Лидеры США и Великобритании в своем совместном заявлении отметили, что ждут вступления в силу международного соглашения о доступе к данным между странами, которое позволит проводить расследование преступлений по обе стороны Атлантики.

Джо Байден и Борис Джонсон. Фото: АР

В Британии президент США Джо Байден принял участие в саммите стран "Большой семерки" (G7) — первом за почти два года пандемии коронавируса. Мероприятие состоялось с 10 по 13 июня. На полях саммита G7 Байден встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. С лидером Франции Байден обсуждал пандемию коронавируса, борьбу с глобальным изменением климата, реформы международной налоговой системы, модернизацию НАТО, а также Китай и Россию.





Джо Байден и Эммануэль Макрон. Фото: Facebook / Джо Байден

После встречи президента Байдена с Меркель, в Белом доме сообщили о приглашении канцлера Германии посетить Вашингтон 15 июля. Официальной темой встречи названы двусторонние связи между США и Германией, борьба с пандемией COVID-19, угрозы изменения климата и международная безопасность.



По неофициальным данным, одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2". Эта тема была основной во время беседы лидеров на полях саммита стран "Большой семерки", в частности в контексте украинского вопроса. После переговоров с Байденом Меркель сделала заявление по транзиту газа через Украину. Канцлер Германии считает, что Украина должна остаться транзитером российского газа в Европу, а переговоры с президентом США по "Северному потоку 2" — поиском "хорошего пути".





Джо Байден и Ангела Меркель. Фото: Facebook / Джо Байден



Президент США Джо Байден и первая леди встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Во время переговоров в Виндзорском замке обсуждали президента России Владимира Путина и лидера Китайской народной республики Си Цзиньпина.



В совместном коммюнике саммита стран "Большой семерки" лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали Кремль вывести войска и российских наемников с территории Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал целью встречи с президентом США Джо Байденом восстановление контактов и налаживание диалога. Переговоры двух лидеров запланированы на женевской вилле. При этом стало известно, что совместная пресс-конференция главы Белого дома и лидера Кремля не планируется — каждый выйдет к СМИ со своими заявлениями отдельно.

Многие украинцы с нетерпением ждут саммита американского и российского президентов. Какой будет встреча Байдена и Путина в контексте урегулирования ситуации на Донбассе, "Комментарии" предложили оценить экспертам. Кроме того, эксперты оценили перспективы Украины после саммита НАТО, который стартует 14 июня в Брюсселе при участии президента США Джо Байдена.

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