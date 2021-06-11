logo
Русский Українська

BTC/USD

36927.44

ETH/USD

2404.98

LTC/USD

165.49

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Когда и почему Меркель посетит Белый дом
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда и почему Меркель посетит Белый дом

США подтвердили дату официального визита

сегодня, 16:00
Автор:

Данило Матюха

15 июля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Когда и почему Меркель посетит Белый дом

Ангела Меркель - фото из открытых источников

В администрации президента США рассказали, что в ходе визита Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, а также изменения климата, содействие экономическому процветанию и международной безопасности.

"Визит канцлера Меркель подтвердит наличие глубоких двусторонних связей между Соединенными Штатами и Германией", — отмечают в Белом доме.

Отметим, что некоторые немецкие СМИ считают, что настоящей целью Меркель во время поездки в США будет обсуждение и решение споров вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что на вопрос от журналистов: "Считаете ли вы Путина убийцей?", — Ангела Меркель так и не дала конкретного ответа. Политик заверила, что вместе с большинством западных политиков выступает с ярой критикой многих действий российского президента. Больше того — она не стесняется критиковать Путина и при личном общении с ним.

По мнению канцлера, в России часто наблюдается нарушение различных прав и свобод человека. Сама Меркель лично поднимала в беседах с Путиным тему политического преследования оппозиционера Алексея Навального. Однако это, по ее словам, лишь одно из неприемлемых для нее решений, одобренных Путиным и его правительством.

Также 8 апреля состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, во время этой беседы с президентом РФ канцлер Германии потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе востока Украины. Детальнее в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/11/statement-by-white-house-press-secretary-jen-psaki-on-the-visit-of-chancellor-angela-merkel-of-germany/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ