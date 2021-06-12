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Байден встретился с Меркель: обсуждали ли Украину

Украина и дальше должна оставаться партнером насчет транзита газа в Европу, считают Байден и Меркель

12 июня 2021, 18:55
Автор:

Вечканова Елена

Европа внимательно следит за программой саммита представителей "Большой семерки". 12 июня состоялся один из самых долгожданных диалогов — между президентом Штатов Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как информирует пропагандистский ресурс "РИА Новости", в разговоре была упомянута и Украина.

Байден встретился с Меркель: обсуждали ли Украину

Джо Байден встретился с Ангелой Меркель. Фото из открытых источников

Основной темой беседы стало строительство и вероятный запуск скандально известного российского газопровода. Тема "Северного потока-2" является одной из самых острых для Украины, так что отечественные политики весьма ждали исхода разговора политических лидеров.

Как стало известно, переговоры Байден-Меркель были весьма непродолжительными. В контексте СП-2 политики затронули украинский вопрос, отметив, что партнерство с нашим государством остается в приоритете.

По словам Меркель, она надеется, что дальнейшие решения Америки насчет "Северного потока-2" продемонстрируют,  что ситуация развивается в правильном направлении. При этом Украина, считает канцлер, не должна потерять роль партнера насчет транзита газа в Европу.

Помимо прочего, Меркель в разговоре с Байденом обсудила его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Также затрагивалась тема выхода американских военнослужащих с территории Афганистана.

Интересно, что, по заверениям Меркель, уже совсем скоро они с Байденом могут провести полноценную, весьма продолжительную личную встречу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению эксперта, можно ожидать глобальных изменений в плане внешней политики России. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, на какое время запланирована встреча украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого Дома Джозефом Байденом.


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Источник: https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html
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