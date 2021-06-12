Байден встретился с Меркель: обсуждали ли Украину

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Вечканова Елена
Европа
внимательно следит за программой саммита представителей "Большой семерки". 12
июня состоялся один из самых долгожданных диалогов — между президентом Штатов
Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как информирует
пропагандистский ресурс "РИА Новости", в разговоре была упомянута и Украина.
Джо Байден встретился с Ангелой Меркель. Фото из открытых источников
Основной темой
беседы стало строительство и вероятный запуск скандально известного российского
газопровода. Тема "Северного потока-2" является одной из самых острых для
Украины, так что отечественные политики весьма ждали исхода разговора
политических лидеров.
Как стало
известно, переговоры Байден-Меркель были весьма непродолжительными. В контексте
СП-2 политики затронули украинский вопрос, отметив, что партнерство с нашим
государством остается в приоритете.
По словам
Меркель, она надеется, что дальнейшие решения Америки насчет "Северного
потока-2" продемонстрируют, что ситуация
развивается в правильном направлении. При этом Украина, считает канцлер, не
должна потерять роль партнера насчет транзита газа в Европу.
Помимо прочего, Меркель
в разговоре с Байденом обсудила его предстоящую встречу с российским лидером
Владимиром Путиным. Также затрагивалась тема выхода американских военнослужащих
с территории Афганистана.
Интересно, что,
по заверениям Меркель, уже совсем скоро они с Байденом могут провести
полноценную, весьма продолжительную личную встречу.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, когда, по мнению эксперта, можно ожидать глобальных изменений в плане внешней политики России. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, на какое время запланирована встреча украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого Дома Джозефом Байденом.
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