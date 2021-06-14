Итоги саммита "Большой семерки": какие заявления прозвучали по Украине, России и Беларуси

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Наталья Некрасова
После саммита стран "Большой семерки" лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали Кремль вывести войска и российских наемников с территории Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике "Группы семи", информируют "Комментарии".
Лидеры "Большой семерки" на саммите. Фото: Facebook / Джо Байден
Лидеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и Великобритании подтвердили поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Страны "Большой семерки" призвали Россию отвести свои войска из оккупированного Донбасса, на восточной границе Украины и в Крыму.
Кроме того, лидеры стран G7 поддерживают Нормандский формат и Минские договоренности, но заявление в этом контексте сделано несколько необычно для мировой дипломатии.
"Большая семерка" также выразила обеспокоенность относительно ситуации в Беларуси и в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair, после которой в Минске арестовали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку. Кроме того, лидеры G7 подтвердили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и пообещали ввести санкции против его режима.
Лидеры "Большой семерки" также требуют от России привлечь к ответственности хакеров, совершающих киберпреступления с территории РФ, обсудили угрозы со стороны Китая и борьбу с пандемией коронавируса.
После саммита стран G7 президент США Джо Байден прокомментировал итоговое коммюнике и заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия будет готова передать киберпреступников Соединенным Штатам, если Америка будет действовать взаимно.
Глава Белого дома также ответил на вопрос, что может изменить его встреча с лидером Кремля, если США годами вводят против РФ санкции, но Россия в своей агрессии "не останавливается".
После саммита стран "Большой семерки" президент США Джо Байден полетел в Брюссель. Сегодня, 14 июня, в Бельгии стартует саммит НАТО, в котором примет участие глава Белого дома. В среду, 16 июня, Байден и Путин проведут двусторонние переговоры в Женеве.
Ждать ли каких-то резонансных решений, изменения стратегии НАТО, и какие перспективы Украины по вступлению в Североатлантический Альянс, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.
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