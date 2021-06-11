Предмет обсуждения или разменная монета: чем станет Донбасс на переговорах Байден-Путин

Многие украинцы с нетерпением ждут все приближающегося саммита американского и российского президентов. Какой будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в ракурсе войны на востоке Украины, "Комментарии" предложили оценить экспертам.



Донбасс должен всплыть в разговоре Байдена и Путина. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Специалисты предположили, есть ли шанс на какие-то подвижки на Донбассе по окончанию саммита и каковой может быть их цена. Журналисты попытались узнать, не создается ли сейчас в мире ощущение, что Украине может стать разменной монетой в этих переговорах.

"Путин хотел устроить "разделение мира" а-ля ялтинская конференция"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что Украина в целом и ситуации на Донбассе в частности станут одним из важнейших вопросов на переговорах Байдена с Путиным.

"Важно, что позиция Украины также будет представлена. Именно поэтому 7 июня состоялся телефонный разговор между президентами Байденом и Зеленским. И прозвучало приглашение посетить США. То есть, Байден дает сигнал: мы переговорим с РФ, уточним ряд моментов, а потом вновь будем продолжать общаться с официальным Киевом. Путин думал "порешать всё" с Байденом, разделить с ним сферы влияния в мире. Но так не получится", — подчеркивает Игорь Романенко.

Генерал отмечает, что еще в прошлом году Путин хотел устроить "разделение мира" а-ля ялтинская конференция февраля 1945-го.

"В планах Путина было устроить маленькую локальную победоносную войну с Украиной или странами Балтии. После чего собрать ядерные государства на переговоры. И поделить мир. Но пандемия коронавируса, а потом и проигрыш Трампа спутали все карты", — говорит эксперт.

Сейчас, по мнению Игоря Романенко, Путин пытается "дожать" Байдена. При этом генерал уверен, что у российского президента ничего не получится.

"Ни решить вопрос Донбасса на своих условиях (переписывание Конституции Украины, выборы без контроля над границей, амнистия, особый статус и так далее). Ни вообще что-либо решить за счет Украины, — утверждает эксперт. — Потому никаких прорывов по урегулированию конфликта не предвижу".

При этом подобный статус-кво, уверяет Игорь Романенко, Украине даже на руку. Мы продолжим крепить союз с США, с НАТО, модернизировать свои вооруженные силы и укрепляться. А Россия и дальше будет слабеть под санкциями.

"Единственный вариант, который мог бы разрешить ситуацию на Донбассе в краткосрочной перспективе — трехсторонние договоренности между США, РФ и Украиной. Путин обязуется уйти с Донбасса, а также снизить военный потенциал Крыма до уровня 2014 года. Взаимен на что мы обещаем, что в течение 5-10 лет на территории Украины не будут размещаться иностранные войска. Если решится этот военно-политический узел, можно уже двигаться дальше", — предполагает специалист.

"РФ никогда сама не уйдет с оккупированной части Донбасса"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что не Украина как таковая, а ее положение по отношению к НАТО может превратиться в предмет торга.

"Шансы на то, что переговоры между США и РФ будут успешными — минимальные. Слишком много у них расхождений в видении дальнейшей глобальной мировой политики, — поясняет эксперт. — Поэтому ожидать каких-то прорывов в отношениях или некую их перезагрузку, как мечтает глава МИД РФ Лавров, не стоит. Будет обмен мнениями и то, о чем говорил Путин — каждый нарисует свои "красные линии". И для себя, и для других стран. Посмотрим, будут ли точки пересечения, соприкосновения этих линий. Что до Украины, то последние события говорят, о том, что козырем в переговорах США с РФ может стать статус нашего государства — член НАТО или не член НАТО".

По мнению Олега Жданова, гарантии со стороны США (Украина не будет вступать в НАТО) могут стать разменной монетой, компромиссом, за что Штаты потребуют от РФ определенных уступок.

"Это может быть предметом торгов. Но партнерство с НАТО даже не подлежит обсуждению, как и то, что Украина остается в сфере влияния США. Как сказала одна конгресвумен: "слишком много мы вложили в Украину, чтобы теперь просто встать и уйти". А вот продвинуться в вопросе разрешения конфликта на Донбассе вряд ли удастся", — прогнозирует Олег Жданов.

Все потому, считает эксперт, что здесь идет противостояние: кто будет влиять на внешнюю политику Украины, чей протекторат будет на территории нашего государства — американский или российский.

"И я не вижу возможности в этом контексте договориться, — утверждает полковник запаса. — РФ сама никогда не уйдет с оккупированной части Донбасса. Не знаю, что надо предложить ей взамен такого рода рычага влияния на Украину. Не представляю, чтобы российские войска вдруг взяли и вышли с оккупированных территорий, вернув нам контроль за границей. Россия будет кошмарить нас, пока мы сами не заставим ее уйти".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, будет строиться диалог Байдена и европейских политиков во время визита американского президента. Прозвучит ли украинский вопрос из уст главы Белого Дома, читайте в нашем материале.

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