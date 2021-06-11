Предмет обсуждения или разменная монета: чем станет Донбасс на переговорах Байден-Путин

Многие украинцы с
нетерпением ждут все приближающегося саммита американского и российского
президентов. Какой будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в ракурсе
войны на востоке Украины, "Комментарии" предложили оценить экспертам.
Донбасс должен всплыть в разговоре Байдена и Путина. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Специалисты предположили,
есть ли шанс на какие-то подвижки на Донбассе по окончанию саммита и каковой
может быть их цена. Журналисты попытались узнать, не создается ли сейчас в мире ощущение, что Украине может стать разменной монетой в этих переговорах.
"Путин хотел
устроить "разделение мира" а-ля ялтинская конференция"
Генерал-лейтенант,
бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен, что Украина
в целом и ситуации на Донбассе в частности станут одним из важнейших вопросов
на переговорах Байдена с Путиным.
"Важно, что позиция
Украины также будет представлена. Именно поэтому 7 июня состоялся телефонный
разговор между президентами Байденом и Зеленским. И прозвучало приглашение
посетить США. То есть, Байден дает сигнал: мы переговорим с РФ, уточним ряд
моментов, а потом вновь будем продолжать общаться с официальным Киевом. Путин
думал "порешать всё" с Байденом, разделить с ним сферы влияния в мире. Но так
не получится", — подчеркивает Игорь Романенко.
Генерал отмечает,
что еще в прошлом году Путин хотел устроить "разделение мира" а-ля ялтинская
конференция февраля 1945-го.
"В планах Путина
было устроить маленькую локальную победоносную войну с Украиной или странами
Балтии. После чего собрать ядерные государства на переговоры. И поделить мир. Но
пандемия коронавируса, а потом и проигрыш Трампа спутали все карты", — говорит эксперт.
Сейчас, по мнению Игоря
Романенко, Путин пытается "дожать" Байдена. При этом генерал уверен, что у российского
президента ничего не получится.
"Ни решить вопрос
Донбасса на своих условиях (переписывание Конституции Украины, выборы без
контроля над границей, амнистия, особый статус и так далее). Ни вообще что-либо
решить за счет Украины, — утверждает эксперт. — Потому никаких прорывов по
урегулированию конфликта не предвижу".
При этом подобный
статус-кво, уверяет Игорь Романенко, Украине даже на руку. Мы продолжим крепить
союз с США, с НАТО, модернизировать свои вооруженные силы и укрепляться. А
Россия и дальше будет слабеть под санкциями.
"Единственный вариант,
который мог бы разрешить ситуацию на Донбассе в краткосрочной перспективе — трехсторонние
договоренности между США, РФ и Украиной. Путин обязуется уйти с Донбасса, а
также снизить военный потенциал Крыма до уровня 2014 года. Взаимен на что мы
обещаем, что в течение 5-10 лет на территории Украины не будут размещаться
иностранные войска. Если решится этот военно-политический узел, можно уже
двигаться дальше", — предполагает специалист.
"РФ никогда сама не уйдет с оккупированной части Донбасса"
Военный эксперт,
полковник запаса Олег Жданов считает, что не Украина как таковая, а ее
положение по отношению к НАТО может превратиться в предмет торга.
"Шансы на то, что
переговоры между США и РФ будут успешными — минимальные. Слишком много у них
расхождений в видении дальнейшей глобальной мировой политики, — поясняет
эксперт. — Поэтому ожидать каких-то прорывов в отношениях или некую их
перезагрузку, как мечтает глава МИД РФ Лавров, не стоит. Будет обмен мнениями и
то, о чем говорил Путин — каждый нарисует свои "красные линии". И для себя, и
для других стран. Посмотрим, будут ли точки пересечения, соприкосновения этих
линий. Что до Украины, то последние события говорят, о том, что козырем в
переговорах США с РФ может стать статус нашего государства — член НАТО или не
член НАТО".
По мнению Олега
Жданова, гарантии со стороны США (Украина не будет вступать в НАТО) могут стать
разменной монетой, компромиссом, за что Штаты потребуют от РФ определенных
уступок.
"Это может быть
предметом торгов. Но партнерство с НАТО даже не подлежит обсуждению, как и то,
что Украина остается в сфере влияния США. Как сказала одна конгресвумен:
"слишком много мы вложили в Украину, чтобы теперь просто встать и уйти". А вот
продвинуться в вопросе разрешения конфликта на Донбассе вряд ли удастся", —
прогнозирует Олег Жданов.
Все потому, считает
эксперт, что здесь идет противостояние: кто будет влиять на внешнюю политику
Украины, чей протекторат будет на территории нашего государства — американский
или российский.
"И я не вижу
возможности в этом контексте договориться, — утверждает полковник запаса. — РФ
сама никогда не уйдет с оккупированной части Донбасса. Не знаю, что надо
предложить ей взамен такого рода рычага влияния на Украину. Не представляю,
чтобы российские войска вдруг взяли и вышли с оккупированных территорий, вернув
нам контроль за границей. Россия будет кошмарить нас, пока мы сами не заставим
ее уйти".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как, по мнению экспертов, будет строиться диалог Байдена и европейских политиков во время визита американского президента. Прозвучит ли украинский вопрос из уст главы Белого Дома, читайте в нашем материале.
Также на портале вы
можете узнать о том, как боевики ОРДЛО издеваются над украинскими военнопленными. Страшные подробности сообщила одна из топовых украинских женщин-политиков.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.