В НАТО могут ответить на агрессию России: удастся ли Западу усмирить Кремль

Последствиями агрессивных действий России могут быть санкции, такая опция сейчас обсуждается. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам в Риге после встречи с главами МИД Альянса, на которой обсуждали военное наращивание России вблизи украинских границ.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

О чем говорят такие заявления НАТО? Так ли они угрожающи для РФ? Какие есть наиболее вероятные варианты развития ситуации? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

На все эти заявления в Кремле уже давно не обращают внимания

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что подобные заявления за последние восемь лет уже обрели церемониальный характер и звучат каждый раз, когда обстановка у наших границ обостряется и Россия начинает "бряцать оружием".

"НАТО как организация не может вводить экономических санкций. Воевать против России из-за Украины не будет, в чем мы убедились в 2014-м. Сотрудничество в военной сфере между НАТО и РФ давно уже фактически приостановлено, понижать его уровень уже невозможно" – поясняет политолог.

Поэтому, подчеркивает он, на все эти заявления в Кремле уже давно не обращают внимания. Более того, они используются пропагандой для устрашения собственного населения. Более того, де-факто они выгодны режиму Путина, так как подтверждают его риторику и концепцию "осажденной крепости".

наверняка, является повышение ставок накануне переговоров Путина с Байденом, которые могут состояться в ближайшее время. Весной такая тактика сработала. Почему не использовать её ещё раз?" "Так что никаких действий не последует с обеих сторон, – уверяет Максим Яли. – Ну, а основной целью очередной концентрации войск РФ у наших границ,

Если Москва увидит реальные воинские контингенты стран НАТО на территории Украины, это подействует на нее отрезвляющие

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко подчеркивает, что антироссийские санкции – это хорошо. Но всё зависит от того, какие именно.

"Если бы была озвучена реальная угроза закрытия проекта "Северный поток-2", полного экономического, технологического, энергетического эмбарго России, ее отключения от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) – это было бы существенно и действенно. Особенно касательно технологического эмбарго. Ведь технологически РФ практически полностью зависит от Запада. За последние 20 лет затраты на закупки технологий за рубежом выросли в России в 12,2 раза. В условиях санкций государство не может организовать даже относительно несложные оборонные проекты, которые всегда были приоритетом и в СССР, и в РФ", – отмечает Павел Жовниренко.

Он напоминает, что НАТО – это не централизованный орган, а общая платформа. И организация может принимать определенные решения, не обязательно военные, лишь консенсусом (а это 30 стран-членов Альянса).

"Но, к примеру, они могли бы инициировать создание формальной или неформальной антипутинской коалиции для координации действий и реальной помощи Украине. А также обеспечить снабжение нашей страны необходимым вооружением в достаточном количестве, – считает Павел Жовниренко. – С учетом нынешнего обострения, устроенного Путиным, можно было бы организовать многонациональные военные учения по периметру границ Украины (за исключением участков, которые граничат со странами-членами НАТО). Логично было бы провести такие учения у кордонов с РФ, с Беларусью (аншлюс которой Россией фактически осуществился), с Молдовой (на Приднестровском участке). На Черном и Азовском морях. На админгранице с Крымом. Это можно было бы сделать ежегодным".

Москва, акцентирует эксперт, понимает только силу. Если увидит не выражение обеспокоенности, а реальные воинские контингенты стран НАТО на территории Украины, это подействует на Кремль отрезвляющие.

Было бы неплохо, чтобы подобные резолюции приняли и остальные страны-члены НАТО", – говорит Павел Жовниренко. "В Конгресс США недавно был внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024.

Ранее на портале "Комментарии" - Ермак оценил риск полномасштабной эскалации со стороны России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!