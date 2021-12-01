В НАТО могут ответить на агрессию России: удастся ли Западу усмирить Кремль

Последствиями агрессивных действий России могут быть санкции, такая опция сейчас обсуждается. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам в Риге после встречи с главами МИД Альянса, на которой обсуждали военное наращивание России вблизи украинских границ.
Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк
О чем говорят такие заявления НАТО? Так ли они угрожающи для РФ? Какие есть наиболее вероятные варианты развития ситуации? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
На все эти заявления в Кремле уже давно не обращают внимания
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что подобные заявления за последние восемь лет уже обрели церемониальный характер и звучат каждый раз, когда обстановка у наших границ обостряется и Россия начинает "бряцать оружием".
"НАТО как организация не может вводить экономических санкций. Воевать против России из-за Украины не будет, в чем мы убедились в 2014-м. Сотрудничество в военной сфере между НАТО и РФ давно уже фактически приостановлено, понижать его уровень уже невозможно" – поясняет политолог.
Поэтому, подчеркивает он, на все эти заявления в Кремле уже давно не обращают внимания. Более того, они используются пропагандой для устрашения собственного населения. Более того, де-факто они выгодны режиму Путина, так как подтверждают его риторику и концепцию "осажденной крепости".
"Так что никаких действий не последует с обеих сторон, – уверяет Максим Яли. – Ну, а основной целью очередной концентрации
войск РФ у наших границ, наверняка, является повышение ставок накануне переговоров Путина с Байденом, которые могут состояться в ближайшее время. Весной такая тактика сработала. Почему не использовать её ещё раз?"
Если Москва увидит реальные воинские контингенты стран НАТО на территории Украины, это подействует на нее отрезвляющие
Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко подчеркивает, что антироссийские санкции – это хорошо. Но всё зависит от того, какие именно.
"Если бы была озвучена реальная угроза закрытия проекта "Северный поток-2", полного экономического, технологического, энергетического эмбарго России, ее отключения от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) – это было бы существенно и действенно. Особенно касательно технологического эмбарго. Ведь технологически РФ практически полностью зависит от Запада. За последние 20 лет затраты на закупки технологий за рубежом выросли в России в 12,2 раза. В условиях санкций государство не может организовать даже относительно несложные оборонные проекты, которые всегда были приоритетом и в СССР, и в РФ", – отмечает Павел Жовниренко.
Он напоминает, что НАТО – это не централизованный орган, а общая платформа. И организация может принимать определенные решения, не обязательно военные, лишь консенсусом (а это 30 стран-членов Альянса).
"Но, к примеру, они могли бы инициировать создание формальной или неформальной антипутинской коалиции для координации действий и реальной помощи Украине. А также обеспечить снабжение нашей страны необходимым вооружением в достаточном количестве, – считает Павел Жовниренко. – С учетом нынешнего обострения, устроенного Путиным, можно было бы организовать многонациональные военные учения по периметру границ Украины (за исключением участков, которые граничат со странами-членами НАТО). Логично было бы провести такие учения у кордонов с РФ, с Беларусью (аншлюс которой Россией фактически осуществился), с Молдовой (на Приднестровском участке). На Черном и Азовском морях. На админгранице с Крымом. Это можно было бы сделать ежегодным".
Москва, акцентирует эксперт, понимает только силу. Если увидит не выражение обеспокоенности, а реальные воинские контингенты стран НАТО на территории Украины, это подействует на Кремль отрезвляющие.
"В Конгресс США недавно был внесен проект резолюции о непризнании Путина
президентом после 2024. Было бы неплохо, чтобы подобные резолюции приняли и остальные страны-члены НАТО", – говорит Павел Жовниренко.
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