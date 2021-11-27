Байден готовится к разговору с Путиным и Зеленским: риски и возможности для Украины

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на фоне эскалации у украино-российских границ. Он также признался, что обеспокоен возможным государственным переворотом, о котором заявил Зеленский.

Байден готовится к беседе с Путиным и Зеленским - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

О чём говорит подготовка беседы Байдена с Путиным и Зеленским? Какие возможности и риски появляются в этой ситуации для Украины? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Если Украина предложит внятную и понятную всем альтернативу урегулирования конфликта, может вписаться в новую архитектуру безопасности

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен: риски для Украины в основном состоят в том, что США и Россия уже полгода общаются о том, как им упорядочить свою конфронтацию.

"Любые договорённости в этом ключе могут предполагать взаимные уступки в разных вопросах, в том числе по Украине, которую не воспринимают как самостоятельного игрока ни в Вашингтоне, ни в Москве", – поясняет эксперт.

Возможности, по его мнению, состоят в том, что в условиях изменения российско-американских отношений Украина, если предложит внятную и понятную всем альтернативу урегулирования конфликта, может вписаться в новую архитектуру безопасности.

"Однако для этого придется переосмыслить нашу внешнюю политику и политику нацбезопасности последних семи лет", – резюмирует Илия Куса.

Реакция США и других наших международных партнеров только подтверждает – Украина не останется наедине перед российской агрессией

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей обращает внимание, что одной из задач публичного бряцанья оружием России у границ Украины как раз и является привлечение внимания к себе и принуждение США к каким-то переговорам.

"Это полностью укладывается в тактику Кремля: как заявил Путин на совещании в МИДе РФ, Запад постоянно "нужно держать в напряжении". Украине в этой ситуации следует вести себя спокойно, сдержанно и последовательно. А именно готовиться к отпору агрессии: вооружаться, заручаться поддержкой партнеров, проводить обучение войск и гражданского населения, готовя его, в том числе, к сопротивлению", – подчеркивает Игорь Соловей.

По его мнению, важно четко понять и РФ, и нашим западным партнерам: никакие внутриполитические процессы (публичное противоборство между властью и оппозицией или даже акции протеста — что нормально для демократий) не станут препятствием для защиты рубежей и территориальной целостности Украины в случае внешней агрессии России. Которая явно вынашивает намерения воспользоваться внутренними процессами в Украине.

"Если вторжение случится, земля под сапогом оккупанта будет гореть. Россию ждут безумные потери. Грозный в Чечне или тот же Афганистан, где погибли многие военные, покажутся россиянам детской прогулкой — похоронки придут многим матерям на всей территории РФ, – предупреждает Игорь Соловей. – Ну, а реакция США и других наших международных партнеров только подтверждает – Украина не останется наедине перед российской агрессией".

Ранее "Комментарии" писали, что предлагают конгрессмены США для защиты Украины от российской агрессии.

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