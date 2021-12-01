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Ермак оценил риск полномасштабной эскалации со стороны России

Глава ОП считает, что вся мотивация Кремля в большой политике

сегодня, 10:28
Автор:

Елизавета Черных
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По мнению председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака, риск полномасштабной эскалации со стороны Российской Федерации зимой остается высоким. Однако глава ОП высказывает надежды, что обострения не случится. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина. 

Ермак оценил риск полномасштабной эскалации со стороны России

Андрей Ермак - фото: Офис президента

"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет", — заявил Ермак. 

Кроме того, глава Офиса президента высказал мнение касаемо того, зачем это все официальной Москве. Ермак считает, что вся мотивация кроется в большой политике, больших интересах. 

При этом председатель ОП уверяет, что украинская сторона делает все, чтобы сдержать агрессию,  в том числе, на дипломатической арене. По словам Ермака, "все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами"

"Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное", — отметил председатель ОП. 

Напомним, что  в Риге началась двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО, одной из главных тем которой станет российское военное наращивание вблизи Украины. Эксперты для издания "Комментарии" оценили риски полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, а также рассказали, что необходимо предпринимать Украине в этом ракурсе и что уже предпринимается. 

Кроме того, напомним, что накануне турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что готов помочь президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому найти компромисс, выступив посредником. Профильные эксперты озвучили свое мнение касаемо заявлений Эрдогана. 




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/ermak-zayavil-vysokih-riskah-polnomasshtabnoy-1638343054.html
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