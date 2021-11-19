Режим Путина под запретом: в США собираются принять убийственную резолюцию

Конгрессмен-демократ, сопредседатель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) Стив Коэн и его заместитель, республиканец Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей резолюцию, требующую прекращения признания Соединенными Штатами Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после 2024 года (тогда должны пройти очередные выборы, под которые переписали Конституцию РФ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот шаг, а также то, в каком формате Путин может попытаться сохранить власть.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Путин получил месседж – США готовы пойти на полную изоляцию РФ

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик предполагает, что вопрос по поводу непризнания Путина президентом в случае его баллотирования в 2024 года, вряд ли дойдет до какого-то окончательного решения.

"Скорее всего, его не будут голосовать. Это просто политический демарш. Один из меседжей, переданных Путину – что США готовы пойти на полную изоляцию РФ, – поясняет эксперт. – Но это более демонстративное действо, нежели сценарий, подкрепленный достаточным ресурсом. Штаты могут попытаться изолировать Россию, исключить из всех международных площадок, максимально вводить санкции, требуя того же от европейских партнеров. Но экономически Запад не потянет консолидировано такую экономическую войну (которая будет время от времени проявляться и в горячих фазах), тем более в условиях обострения отношений между США и Китаем. У нас нет однополярного мира, США вынуждены выстраивать отношения с РФ с точки зрения сдерживания как ее, так и Китая. И сценарий изоляции, Берлинской стены №2 между Западом и РФ тут вряд ли реализуем".

По мнению Виталия Кулика, США будут взаимодействовать с РФ в том или ином варианте. Стараться выстроить некие форматы сосуществования. И Путин в этой архитектуре остается переговорной точкой, исключать которую из процессов не будут, как бы нам этого не хотелось.

"Что касается "наследника Путина" во власти, вряд ли сейчас внутри самой РФ есть какое-то понимание по этому поводу, – считает эксперт. – Есть удобная формула, когда того же министра обороны Шойгу называю дублером, но не наследником. И таких "дублеров" у Путина достаточно много. Но кто из них войдет в транзит власти, предугадать довольно сложно. Думаю, сам Путин пока для не выстраивает подобных сценариев, а мыслит категориями сохранения себя во власти".

В Российской Федерации – ярко выраженный персоналистский режим. И транзит власти при таких условиях к новому президенту сопряжен со многими рисками, акцентирует Виталий Кулик.

Он поясняет:

"Россия – это не центрально-азиатская страна, где транзит власти может сохраниться при стабильности системы. Даже в Узбекистане, где была полная стабильность, после смерти президента Каримова переход власти к Мирзиёеву произошел с некоторыми шероховатостями, в том числе – "зачисткой" клана Каримова. Уход Назарбаева в Казахстане происходил с учетом сохранения его персонального влияния на политический процесс, и сохранением его окружения в этом политическом процессе. Что касается РФ, не уверен, что транзит власти пройдет мирно и беспроблемно. Скорее ждет обострение в процессах борьбы за власть".

По словам эксперта, для Украины и мира наиболее приемлемым исходом был бы распад РФ как государства.

"Распад на разнообразные квазигосударственные образования. И проведение там стабилизационной миротворческой операции ООН, – отмечает Виталий Кулик. – Соответственно – контрибуции и репарации со стороны того, что будет именоваться на тот момент Россией, в адрес Украины – за Крым и Донбасс. С их возвращением. Это было бы идеальным вариантом. Ведь Россия сейчас – страна-террорист, спонсор терроризма, которая слетела с катушек и несется в бездну. Поэтому мир заинтересован, чтобы РФ в таком виде, как сейчас, перестала существовать".

Положение Путина в 2024-м году в международном политическом и правовом пространстве будет намного хуже, чем у Лукашенко – сейчас

Политолог Андрей Окара считает инициативу американских конгрессменов доказательством того, что противоречия между США и РФ усугубляются.

"Конечно, проведенный летом-2020 так называемый референдум-плебисцит (по сути – ни то, ни другое), гибридное голосование за изменение Конституции, дающие возможность Путину баллотироваться снова и снова, не имеет ничего общего с демократией. И с теми международными обязательствами, которые ранее брала на себя Россия. Не говоря уж о том, что во время этого "действа" было огромное количество нарушений, фальсификаций. На что сейчас и указывают конгрессмены. Странно, что лишь сейчас", – отмечает политолог.

Он добавляет, интересно, что тут есть двухпартийный консенсус (демократы и республиканцы действуют в одном ключе), а также соответствующая позиция двух палат Конгресса. И это позволяет с высокой вероятностью говорить, что соответствующая резолюция может быть принята. И, если Путин будет баллотироваться в 2024 году с предсказуемой победой, его правовое положение в международном политическом и правовом пространстве будет намного хуже, чем у непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко – сейчас.

Андрей Окара акцентирует, что вопрос о передачи власти в условия российской политической системы – сложный, непредсказуемый, загадочный.

Политолог размышляет следующим образом:

"Исходя из логики Путина и его действий, тех параметров, по которым он принимает сложные политические решения, скорее всего, он не будет идти напролом. И не станет в 2024-м баллотироваться в президенты. Предполагаю, что просто изменят формат власти в РФ. Такой себе сценарий Казахстана, когда Назарбаев перестал быть президентом, но остался "главой народа". Создал для себя должность, которая минимально регламентирована, но предполагает, что именно он – самый главный. При практическом отсутствии ответственности. А президент – такая себе рабочая лошадка, менеджер, который занимается госуправлением. Чем-то, чем при президентской республике занимается премьер. Думаю, Путин хочет, чтобы в случае его ухода с поста президента, тот был фигурой №1 не реально, а формально. А условным цезарем, императором, руководителем всего остался именно Путин. Не исключаю, что именно для этого в изменениях в Конституцию прописали некий Государственный совет. Судя по всему, он станет тем органом, через который Путин, встав во главе, будет управлять страной после 2024 года. Не называясь президентом, но являясь им. А президентом станет минимально харизматичный политик, невзрачный персонаж".

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