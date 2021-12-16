Украина на геополитической арене: главные победы и поражения в 2021 году

Внешнеполитические победы и поражения Украины в 2021- эксперты рассказали изданию "Комментарии", что удалось государству, а что нет.
Украина на геополитической арене - фото из открытых источников
2021 год можно смело занести в актив украинской дипломатии
Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в 2021 году Украине удалось добиться ряда положительных для всей страны результатов на внешнеполитическом направлении. По его мнению, их можно смело называть мини-победами.
"Во-первых, мы провели в августе инаугурационный саммит Крымской платформы. Несмотря на яростное противодействие России, представители 47 государств и международных организаций приняли в нем участие. При этом восемь государств представляли президенты, пять – премьеры и два – спикеры. Даже несмотря на то, что в саммите на самом высоком уровне не приняли участие некоторые наши стратегические партнеры, в частности, США, ФРГ, Франция и Турция, а некоторые воздержались от поездки в Киев, в частности Азербайджан, сам этот ивент смело можно считать безоговорочным успехом украинской дипломатии. И он будет иметь долговременные положительные последствия для Украины", – уверен Вадим Трюхан.
Вторым достижением он считает то, что удалось сохранить коалицию государств, поддерживающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Это нашло свое выражение в принятии ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его милитаризации Россией, а также в сохранении и даже некотором расширении санкций против России", – подчеркивает эксперт.
Третьей внешнеполитической победой Вадим Трюхан называет то, что Украина неожиданно для большинства обозревателей положительно проявила себя при эвакуации иностранцев из Афганистана. Слаженная работа украинских силовиков и дипломатов показали всему миру, что наше государство может проводить успешные специальные операции даже тогда, когда за них не берутся спецназовцы ведущих стран мира.
"Четвертое – Украине удалось фактически перезапустить отношения
с США. Во время визита президента Зеленского за океан было принято Совместное Заявление по поводу стратегического партнерства Украина — США, которое не обновлялось с 2008-го года. Да, в документе отсутствуют те амбициозные положения, которых ожидали большинство обозревателей. В частности, по предоставлению Украине статуса главного союзника вне рамок НАТО, по ускорению нашей евроатлантической интеграции. Но сам документ в целом стал добротной основой для углубления сотрудничества между двумя государствами в приоритетных для них сферах, в первую очередь в области безопасности, обороны и других", – акцентирует эксперт.
Пятой мини-победой Вадим Трюхан считает то, что отношения стратегического партнерства с Турцией приобрели новые оттенки.
"Кроме ряда совместных гражданских проектов, набирает обороты военно-техническое сотрудничество. В Украине началось строительство центра ремонта беспилотников "Байрактар" и учебного центра, планируется создание завода для производства этих аппаратов. Кроме того, в Турции заложен первый корвет для ВМС Украины. И это все несмотря на постоянные "жалобы" Путина на Украину лично президенту Эрдогану и президенту Байдену", – отмечает эксперт.
В то же время, продолжает он, динамично развивалось сотрудничество с НАТО и ЕС, а также традиционными стратегическими партнерами Украины, в частности, Канадой, Польшей, Литвой, Францией и т.д. Начаты также два перспективных многосторонних формата – "Люблинский треугольник" (Украина, Польша, Литва) и "Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова). На горизонте треугольник "Азербайджан – Турция – Украина", который может образоваться во время саммита трех президентов в следующем году, который инициировал недавно президент Зеленский.
"В целом, 2021 год можно смело занести в актив украинской дипломатии. Даже несмотря на то, что хватало и провалов или проколов по другим направлениям", – резюмирует Вадим Трюхан.
Не хватило сотрудничества, особенно если говорить об Украине и ЕС, вне контекста российской агрессии, а в ракурсе выполнения Соглашения об ассоциации, постановки новых, более конкретных задач
О "проколах" нашей дипломатии в 2021 году рассказала аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.
"За этот год Украина точно могла быть более активной на разных площадках. Прежде всего, касательно ЕС и НАТО, – уверена она. – Летом состоялся очередной саммит НАТО
, куда Украину даже не пригласили. С одной стороны хорошо, что основное внимание сконцентрировано вокруг безопасности, обсуждения возможных санкций против РФ в случае военной эскалации. Об этом говорит и Североатлантический Альянс, и Евросоюз. И это, скорее всего, будет отображено в определенных документах. Но, мне кажется, не хватило сотрудничества, особенно если говорим об Украине и ЕС, вне контекста российской агрессии, а в ракурсе выполнения Соглашения об ассоциации, постановки новых, более конкретных задач. И более конкретного сотрудничества, связанного с перспективой членства, с более конкретными датами. Этого нет в отношении ЕС, этого нет и касательно Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ)".
Олеся Яхно напоминает, что представители Альянса часто подчеркивают: Россия не имеет права диктовать, кого брать туда, кого не брать. И это хорошо.
"Но, с моей точки зрения, недостаточным на уровне прикладного сотрудничества является взаимоотношение Украины с НАТО. До сих пор нет конкретных дат, на какие Украина могла бы ориентироваться, в случае выполнения определенного перечня условий, как было с безвизовым режимом, – отмечает аналитик. – Со стороны Украины в этом году точное не было достаточной активности по части сотрудничества и демонстрации своей привлекательности для ЕС и НАТО".
Вторым внешнеполитическим провалом Украины уходящего года Олеся Яхно считает завершившееся строительство "Северного потока-2". Российско-европейского проекта, который бьет по Украине не только экономически (наша газотранспортная система может превратиться в металлолом), но и увеличивает риски эскалации со стороны РФ.
"Понятно, что это не только украинский "прокол". Тут всё гораздо шире. Это касается, в частности, политики Европы в отношение к РФ. Долго Германии согласовывала с США позиции по этому проекту. Внутри ЕС также есть противоречия касательно СП-2 – между Восточной Европой (особенно Польшей) и Германий. И всё же для Украины СП-2 – это еще и демонстрация того, что за многие годы (не только за этот), при разных президентах и правительствах, в энергосфере наша страна занимала неверную позицию. Пыталась торговаться между Западом и Россией. Автоматически предполагая, что желание Запада диверсифицировать поставки энергоресурсов будет гарантировать сохранение транзита через Украину. Как показывает ситуация – это было ошибкой, – отмечает Олеся Яхно. – Следовало быть более выгодными европейцам, предлагать их компаниям консорциум украинской ГТС. Это могло бы снять вопрос о такой заинтересованность Германии в строительстве "Северного потока-2". Но этого не было сделано – и теперь пожинаем последствия".
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