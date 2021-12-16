Украина на геополитической арене: главные победы и поражения в 2021 году

Внешнеполитические победы и поражения Украины в 2021- эксперты рассказали изданию "Комментарии", что удалось государству, а что нет.

Украина на геополитической арене - фото из открытых источников

2021 год можно смело занести в актив украинской дипломатии

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в 2021 году Украине удалось добиться ряда положительных для всей страны результатов на внешнеполитическом направлении. По его мнению, их можно смело называть мини-победами.

Несмотря на яростное противодействие России, представители 47 государств и международных организаций приняли в нем участие. При этом восемь государств представляли президенты, пять – премьеры и два – спикеры. Даже несмотря на то, что в саммите на самом высоком уровне не приняли участие некоторые наши стратегические партнеры, в частности, США, ФРГ, Франция и Турция, а некоторые воздержались от поездки в Киев, в частности Азербайджан, сам этот ивент смело можно считать безоговорочным успехом украинской дипломатии. И он будет иметь долговременные положительные последствия для Украины", – уверен Вадим Трюхан. "Во-первых, мы провели в августе инаугурационный саммит Крымской платформы.

Вторым достижением он считает то, что удалось сохранить коалицию государств, поддерживающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это нашло свое выражение в принятии ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его милитаризации Россией, а также в сохранении и даже некотором расширении санкций против России", – подчеркивает эксперт.

Третьей внешнеполитической победой Вадим Трюхан называет то, что Украина неожиданно для большинства обозревателей положительно проявила себя при эвакуации иностранцев из Афганистана. Слаженная работа украинских силовиков и дипломатов показали всему миру, что наше государство может проводить успешные специальные операции даже тогда, когда за них не берутся спецназовцы ведущих стран мира.

Во время визита президента Зеленского за океан было принято Совместное Заявление по поводу стратегического партнерства Украина — США, которое не обновлялось с 2008-го года. Да, в документе отсутствуют те амбициозные положения, которых ожидали большинство обозревателей. В частности, по предоставлению Украине статуса главного союзника вне рамок НАТО, по ускорению нашей евроатлантической интеграции. Но сам документ в целом стал добротной основой для углубления сотрудничества между двумя государствами в приоритетных для них сферах, в первую очередь в области безопасности, обороны и других", – акцентирует эксперт. "Четвертое – Украине удалось фактически перезапустить отношения с США.

Пятой мини-победой Вадим Трюхан считает то, что отношения стратегического партнерства с Турцией приобрели новые оттенки.

"Кроме ряда совместных гражданских проектов, набирает обороты военно-техническое сотрудничество. В Украине началось строительство центра ремонта беспилотников "Байрактар" и учебного центра, планируется создание завода для производства этих аппаратов. Кроме того, в Турции заложен первый корвет для ВМС Украины. И это все несмотря на постоянные "жалобы" Путина на Украину лично президенту Эрдогану и президенту Байдену", – отмечает эксперт.

В то же время, продолжает он, динамично развивалось сотрудничество с НАТО и ЕС, а также традиционными стратегическими партнерами Украины, в частности, Канадой, Польшей, Литвой, Францией и т.д. Начаты также два перспективных многосторонних формата – "Люблинский треугольник" (Украина, Польша, Литва) и "Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова). На горизонте треугольник "Азербайджан – Турция – Украина", который может образоваться во время саммита трех президентов в следующем году, который инициировал недавно президент Зеленский.

"В целом, 2021 год можно смело занести в актив украинской дипломатии. Даже несмотря на то, что хватало и провалов или проколов по другим направлениям", – резюмирует Вадим Трюхан.

Не хватило сотрудничества, особенно если говорить об Украине и ЕС, вне контекста российской агрессии, а в ракурсе выполнения Соглашения об ассоциации, постановки новых, более конкретных задач

О "проколах" нашей дипломатии в 2021 году рассказала аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

куда Украину даже не пригласили. С одной стороны хорошо, что основное внимание сконцентрировано вокруг безопасности, обсуждения возможных санкций против РФ в случае военной эскалации. Об этом говорит и Североатлантический Альянс, и Евросоюз. И это, скорее всего, будет отображено в определенных документах. Но, мне кажется, не хватило сотрудничества, особенно если говорим об Украине и ЕС, вне контекста российской агрессии, а в ракурсе выполнения Соглашения об ассоциации, постановки новых, более конкретных задач. И более конкретного сотрудничества, связанного с перспективой членства, с более конкретными датами. Этого нет в отношении ЕС, этого нет и касательно Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ)". "За этот год Украина точно могла быть более активной на разных площадках. Прежде всего, касательно ЕС и НАТО, – уверена она. – Летом состоялся очередной саммит НАТО

Олеся Яхно напоминает, что представители Альянса часто подчеркивают: Россия не имеет права диктовать, кого брать туда, кого не брать. И это хорошо.

"Но, с моей точки зрения, недостаточным на уровне прикладного сотрудничества является взаимоотношение Украины с НАТО. До сих пор нет конкретных дат, на какие Украина могла бы ориентироваться, в случае выполнения определенного перечня условий, как было с безвизовым режимом, – отмечает аналитик. – Со стороны Украины в этом году точное не было достаточной активности по части сотрудничества и демонстрации своей привлекательности для ЕС и НАТО".

Вторым внешнеполитическим провалом Украины уходящего года Олеся Яхно считает завершившееся строительство "Северного потока-2". Российско-европейского проекта, который бьет по Украине не только экономически (наша газотранспортная система может превратиться в металлолом), но и увеличивает риски эскалации со стороны РФ.

"Понятно, что это не только украинский "прокол". Тут всё гораздо шире. Это касается, в частности, политики Европы в отношение к РФ. Долго Германии согласовывала с США позиции по этому проекту. Внутри ЕС также есть противоречия касательно СП-2 – между Восточной Европой (особенно Польшей) и Германий. И всё же для Украины СП-2 – это еще и демонстрация того, что за многие годы (не только за этот), при разных президентах и правительствах, в энергосфере наша страна занимала неверную позицию. Пыталась торговаться между Западом и Россией. Автоматически предполагая, что желание Запада диверсифицировать поставки энергоресурсов будет гарантировать сохранение транзита через Украину. Как показывает ситуация – это было ошибкой, – отмечает Олеся Яхно. – Следовало быть более выгодными европейцам, предлагать их компаниям консорциум украинской ГТС. Это могло бы снять вопрос о такой заинтересованность Германии в строительстве "Северного потока-2". Но этого не было сделано – и теперь пожинаем последствия".

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