Итоги саммита НАТО: удастся ли Украине обрести членство в Альянсе

Вчера состоялся саммит НАТО, где подтвердили, что Украина получит членство в Альянсе через ПДЧ. На коммюнике уже отреагировал президент страны Владимир Зеленский, заявив, что украинское государство будет продолжать курс на внедрение реформ. Эксперты для издания "Комментарии" оценили итоги саммита и рассказали о перспективах для Украины.

Вступление Украины в НАТО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Вступление Украины в НАТО может повысить конфликтность внутри блока

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко акцентирует, что в итоговом коммюнике обозначено: Украина может присоединиться к НАТО, но только через План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

"А чтобы получить ПДЧ, придется выполнять ряд реформ, которые теоретически помогут продвижению нашей страны по пути в евроатлантическую интеграцию. Примерно то же позже сказал и президент США Джо Байден, из всех реформ сделав упор на антикоррупционной", — отмечает эксперт.

По ее мнению, итоги саммита НАТО стали еще и сигналом России в преддверии встречи Путина и Байдена, намеченной на 16 июня в Женеве:

"Если ранее Путин характеризовал вступление Украины в НАТО как одну из своих "красных линий", то теперь генсек НАТО Столтенберг прямо заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе того, принимать Украину в Альянс или нет. А значит, этот вопрос может стать аргументом и способом давления в рамках переговоров", — прогнозирует Ева Антоненко.

При этом, подчеркивает она, никаких четких сроков по вступлению никто не озвучил. В очередной раз просто ограничились декларированием намерения принять Украину без реального намерения ее принять.

"Сам прием Украины в Альянс решили отложить на неопределенный срок под предлогом невыполнения реформ, — продолжает эксперт. — Помимо этого, в НАТО Украину брать не спешат еще и потому, что придется предоставить новому члену гарантии безопасности. А напрямую в конфликт с РФ Альянс ввязываться не хочет. К тому же, страны НАТО по-разному относятся к позиции Украины по ряду вопросов, к примеру, по тому же "Северному потоку-2", отношениям с РФ и т.д. Потому вступление Украины в НАТО может повысить конфликтность внутри блока".

С Украиной как членом НАТО мог бы возникнуть и конфликт, аналогичный тому, что существует у Турции с партнерами по Альянсу, отмечает Ева Антоненко.

"Ранее Турция хотела включить в список террористических организаций курдские вооруженные группировки, часть из которых являются союзниками США, — напоминает эксперт. — Из-за нежелания НАТО пойти на это — блокировала натовский план обороны Польши и Прибалтики (напомним, что все решения в Альянсе принимается консенсусом – т.е., поддержать их должны все 30 стран-членов – прим. ред.). Учитывая, что после начала войны на Донбассе Украина пыталась добиться от НАТО признания самопровозглашенных республик террористическими организациями, есть вероятность, что этот вопрос могут снова поднять внутри НАТО, в случае включения туда Украины".

Ева Антоненко подчеркивает, что в Украине и без вступления в Альянс начали под эгидой Великобритании и за ее кредиты строить военно-морские базы по стандартам НАТО в портах Очаков и Южном. И с высокой вероятностью к ним будут иметь доступ представители НАТО, что увеличит представительство блока в Украине.

"А американские бомбардировщики не раз летали над нашей страной. То есть, страны НАТО уже сейчас получили доступ к территории Украины. И в таких условиях ее можно не принимать в блок и не предоставлять какие-то гарантии, ведь намерения отдельных членов блока и так реализуются", — резюмирует эксперт.

Нам не обещано ничего нового, а россиянам был послан сигнал о возможной активизации переговорного процесса

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает, что в итоговом коммюнике после саммита впервые с 2008 года подтвердили перспективу Украины получить членство в НАТО через ПДЧ. К членству в Альянсе нам предстоит двигаться путем выполнения годовых национальных программ.

Эксперт подчеркивает, что в членстве Украины в НАТО, похоже, глобальные игроки не заинтересованы.

"Россияне не желают продвижения НАТО к своим границам даже не по причинам безопасности, а потому, что им членство не светит ни при каких обстоятельствах. Страны, входящие в Альянс, при всей массе противоречий относительно украинского членства, могли бы найти компромисс — было бы желание у ключевых игроков, в первую очередь у США. Американцы могли бы найти аргументы для стран, выступающих против. Не нашли. Что лишь подтверждает – даже американская администрация не горит желанием педалировать процесс вступления Украины в НАТО", — считает Юрий Подорожний.

Он также акцентирует, что наиболее странным в вопросе продвижения нашей страны к членству в Альянсе является поведение самой Украины.

Эксперт поясняет: "Более 20 лет мы обговариваем в стране необходимость вступления в НАТО. Только после аннексии Крыма и войны с Россией закрепили евроатлатнический курс на законодательном уровне, а, в том числе, и путем включения поправок в Конституцию. При этом Украине прекрасно известны критерии вступления новых членов в крупнейший в мире безопасностный союз. Но выполнение этих критериев так и не стало идеей фикс для украинской власти. В итоге перед очередными саммитами Украина настойчиво заявляет о желании стать членом НАТО, а страны-члены — о несоответствии нас нужным критериям. Конечно, всё можно списывать на Россию, на вялость и трусливость европейских политиков… Но следует осознать, что членство в НАТО — это и вопрос внутренней консолидации, политического консенсуса, военной реформы, борьбы с коррупцией, экономического развития. А всё это Украина успешно проваливает, тем самым облегчая работу противникам нашего вступления в НАТО".

По мнению эксперта, заявление о перспективах вступления Украины в НАТО через ПДЧ обусловлено не достижением украинской власти, а обстоятельствами, которые складываются накануне встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

"Содержание этого заявления больше касается отношений НАТО и России, чем НАТО и Украины. Ведь нам не обещано ничего нового, а россиянам был послан сигнал о возможной активизации переговорного процесса, — поясняет Юрий Подорожний. — И именно в этом заключается позитив и шанс для украинской власти. Пустое, по сути, заявление может стать мощным поводом для активизации вопроса вступления Украины в НАТО. Но лишь в случае, если украинская власть подготовит пошаговый план такого вступления, а само оно превратится в национальную идею в сфере безопасности".

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