Саммит «Крымская платформа»: ее итоги

Несмотря на противодействие со стороны РФ, в Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымской платформы". Его итоги оценили для издания "Комментарии" эксперты.

"Крымская платформа" - фото из открытых источников

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан отмечает: "Инаугурационный саммит "Крымской платформ" стал несомненным дипломатическим успехом Украины. И по уровню представительства, и по смысловому наполнению, и по организации. Никогда ранее такого уровня мероприятий Украине не удавалось провести".

Эксперт назвал три ключевые позитива мероприятия.

Во-первых, международное сообщество убедилось в том, что Украина — это дееспособное государство, с которым стоит иметь дело. На фоне фактически мгновенного уничтожения афганского государства, в которое Запад вбухал триллионы долларов за 20 лет, контраст очевидный.

Во-вторых, развеян миф о всесильной российской руке, пропаганды, разведслужб, дипломатии, армии и так далее. Сорвать саммит или нанести значительный вред его представительскому уровню либо смысловому наполнению россиянам не удалось. Несмотря на беспрецедентно титанические усилия, направленные на это.

И в третьих, Крым вернулся в повестку дня всех международных переговоров, в которых принимает участие Украина. И теперь Путину и Ко с этим придётся мириться.

Вадим Трюхан резюмирует: "То, что в последний пункт декларации саммита включён призыв к России "…присоединится к "Крымской платформе" … с целью деоккупации Крымского полуострова" можно воспринимать в качестве троллинга Западом Кремля наивысшего уровня. А, как гласит давняя мудрость, — "правители, которые вызывают смех, теряют трон".

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский уверен, что любое мероприятие, проводимое для обсуждения крымского вопроса, – это уже позитив.

"В очередной раз наши западные партнеры, которые приняли участие в саммите, подтвердили свою позицию в поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крымского полуострова. В очередной раз заявили о готовности помогать Украине восстанавливать свою территориальную целостность. Это здорово и очень бы хотелось, чтобы время и национальные интересы каждого государства-партнера не повлияло негативно на эту позицию. Масштабно. Яркая внешняя картинка, которая создает ощущение достигнутой победы. Без определения окончательная или промежуточная…

В целом можно сформулировать следующим образом: "Фасадная часть "Крымской платформы" яркая, торжественная, внешне привлекательная, праздничная, не может не порождать позитивное восприятие". Но, кроме "фасадной части" всегда существует "внутренняя отделка". "Внутренняя отделка" – это наполнение, смыслы, формируемые цели и тактика достижения целей. Пока что с этим проблема, – считает Юрий Смелянский. – Наши западные партнеры восьмой год объясняют украинской власти, что деоккупация Крыма — дело самой Украины. И ей наши партнеры в этом деле готовы помогать. Акцент на "помогать". А представители украинской власти говорят о необходимости нам помогать с акцентом на "сделайте вместо нас". Демонстрируя тем самым, что урок украинская власть так и не засвоила".

Эксперт отмечает еще один момент. По его мнению, панели экспертного обсуждения — это вариант "Каа танцует перед бандерлогами".

Юрий Смелянский поясняет: "Места для публичного мнения украинских экспертов о "крымском" вопросе не было. Только кулуары. Наши западные партнеры и представители украинской власти рассказывали нам, как нам жить. Каждый о своем. Был хор представителей западных государств-партнеров и небольшой хор представителей украинской власти. Ноты у каждого разные за исключением последних аккордов – "Крым – это Украина. А Украина – это Крым". И еще один момент, на мой взгляд, негативный – продолжается продвижение в крымском вопросе парадигмы "мирной деоккупации". То есть, когда-нибудь наступит время, и Россия уйдет из Крыма. Так не бывает. Деоккупация – это военная операция, а вот интенсивность боевых действий может быть разной. От "0" и далее по шкале вверх".

Говоря о том, что могло быть лучше, Юрий Смелянский сделал следующие акценты: "Ожидалось и хотелось, чтобы "Крымская" платформа по своей содержательной части показала, что в 2021 году власть осмыслила весь прошедший период оккупации Крымского полуострова (почти семь с половиной лет) как часть или элемент войны, которую Россия ведет против Украины. Провела работу над ошибками и была готова формировать реальную последовательную политику по отношению к Крыму, а не новые "ложные реальности". К сожалению, этого пока не прозвучало".

По мнению эксперта, будут ли перспективы "Крымской платформы" нести позитивный результат – последовательное формирование условий и ежедневное приближение деоккупации; наблюдаемые процессы реинтеграции; ликвидация политики ложных реальностей в "крымском" вопросе – покажет только время. При этом Юрий Смелянский подчеркивает: если будет реализована формула "фасада", то в таком варианте не стоит ждать положительных результатов в стратегической перспективе. Можно радоваться яркости "красок фасада" какое-то время, пока дожди реальности не смоют эту "яркую краску радости", резюмирует эксперт.

Политолог-международник Виктория Закревская считает позитивом старта "Крымской платформы" уже то, что это, пожалуй, самое масштабное международное событие в Украине и про Украину за всю историю независимости страны.



"Количество стран-участников (более 40) и, главное, позитивная повестка независимости Украины – это большой шаг нашей страны на пути демократии и создания открытого общества, – уверена эксперт. – Многие в оппозиции к власти критикуют якобы низкий уровень представительства. Но это манипуляция, так как министры присутствуют при согласовании позиций с главами государств и внешнеполитическими ведомствами. Например, Турцию представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу, который является специалистом в вопросе национальных меньшинств и татар, в частности. Поэтому его участие, учитывая нарушения прав крымских татар, максимально приближено к задаче решения практических вопросов".

Безусловно, одного такого форума для решения проблем независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины недостаточно, подчеркивает Виктория Закревская. Необходима системная работа.

"И остаётся надеяться, что демократия в Украине не сыграет в этом архиважном вопросе злую шутку. И что рано или поздно при смене политической элиты государство продолжит работать и набирать для народа Украины очки внутри этого формата международного сотрудничества, – отмечает политолог. – Вопрос Крыма – и есть вопрос независимости, суверенитета и территориальной целостности. Незаконная аннексия Крыма была осуществлена с целью лишить Украину независимости и суверенитета, права самостоятельно выбирать ориентиры внешней и внутренней политики. Именно поэтому, пока Крым остаётся незаконно аннексированным, формат "Крымской платформы" фиксирует в международной плоскости факт незаконных действий РФ и поднимает на новый уровень вопрос необходимости международной поддержки независимости Украины".

По мнению эксперта, после вполне успешного старта данной платформы Украина в дипломатической плоскости имеет все шансы выстроить новый более эффективный трек дипломатического решения вопроса Крыма.

"Крымская платформа" не отменяет усилий и обязательств Украины в Минском процессе. Но она усиливает нашу позицию, особенно в ситуации, когда прогресс в Минском процессе зависит от желания одного человека выполнить собственные обязательства, взятые на себя РФ. Уверена, что с помощью "Крымской платформы" Украина задаёт новую повестку в решении вопроса Крыма, независимости и территориальной целостности, а также безопасности в Европе и мире", – резюмирует Виктория Закревская.

Напомним, итоговая декларация саммита "Крымской платформы" включает в себя обязательство ввести дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал Владимир Зеленский во время заключительного выступления на саммите "Крымской платформы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!