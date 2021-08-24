Саммит «Крымская платформа»: ее итоги

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Ольга Чародий
Несмотря на противодействие со стороны РФ, в Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымской платформы". Его итоги оценили для издания "Комментарии" эксперты.
"Крымская платформа" - фото из открытых источников
Эксперт назвал три ключевые позитива мероприятия.
Во-первых, международное сообщество убедилось в том, что
Украина — это дееспособное государство, с которым стоит иметь дело. На фоне
фактически мгновенного уничтожения афганского государства, в которое Запад
вбухал триллионы долларов за 20 лет, контраст очевидный.
Во-вторых, развеян миф о всесильной российской руке, пропаганды, разведслужб, дипломатии, армии и так далее. Сорвать саммит или
нанести значительный вред его представительскому уровню либо смысловому
наполнению россиянам не удалось. Несмотря на беспрецедентно титанические
усилия, направленные на это.
И в третьих, Крым вернулся в повестку дня всех
международных переговоров, в которых принимает участие Украина. И теперь Путину
и Ко с этим придётся мириться.
Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский уверен, что любое мероприятие, проводимое для обсуждения крымского вопроса, – это уже позитив.
Эксперт отмечает еще один момент. По его мнению, панели
экспертного обсуждения — это вариант "Каа танцует перед бандерлогами".
Юрий Смелянский поясняет: "Места для публичного мнения
украинских экспертов о "крымском" вопросе не было. Только кулуары. Наши западные
партнеры и представители украинской власти рассказывали нам, как нам жить.
Каждый о своем. Был хор представителей западных государств-партнеров и
небольшой хор представителей украинской власти. Ноты у каждого разные за
исключением последних аккордов – "Крым – это Украина. А Украина – это Крым". И
еще один момент, на мой взгляд, негативный – продолжается продвижение в
крымском вопросе парадигмы "мирной деоккупации". То есть, когда-нибудь наступит
время, и Россия уйдет из Крыма. Так не бывает. Деоккупация – это военная
операция, а вот интенсивность боевых действий может быть разной. От "0" и далее
по шкале вверх".
Говоря о том, что могло быть лучше, Юрий Смелянский сделал
следующие акценты: "Ожидалось и хотелось, чтобы "Крымская" платформа по своей
содержательной части показала, что в 2021 году власть осмыслила весь прошедший
период оккупации Крымского полуострова (почти семь с половиной лет) как часть
или элемент войны, которую Россия ведет против Украины. Провела работу над
ошибками и была готова формировать реальную последовательную политику по
отношению к Крыму, а не новые "ложные реальности". К сожалению, этого пока не
прозвучало".
По мнению эксперта, будут ли перспективы "Крымской платформы" нести позитивный результат – последовательное формирование условий и ежедневное
приближение деоккупации; наблюдаемые процессы реинтеграции; ликвидация политики
ложных реальностей в "крымском" вопросе – покажет только время. При этом Юрий
Смелянский подчеркивает: если будет реализована формула "фасада", то в таком
варианте не стоит ждать положительных результатов в стратегической перспективе.
Можно радоваться яркости "красок фасада" какое-то время, пока дожди реальности
не смоют эту "яркую краску радости", резюмирует эксперт.
Политолог-международник Виктория Закревская считает позитивом
старта "Крымской платформы" уже то, что это, пожалуй, самое масштабное
международное событие в Украине и про Украину за всю историю независимости
страны.
"Количество стран-участников (более 40) и, главное,
позитивная повестка независимости Украины – это большой шаг нашей страны на
пути демократии и создания открытого общества, – уверена эксперт. – Многие в
оппозиции к власти критикуют якобы низкий уровень представительства. Но это
манипуляция, так как министры присутствуют при согласовании позиций с главами
государств и внешнеполитическими ведомствами. Например, Турцию представляет
глава МИД Мевлют Чавушоглу, который является специалистом в вопросе
национальных меньшинств и татар, в частности. Поэтому его участие, учитывая
нарушения прав крымских татар, максимально приближено к задаче решения
практических вопросов".
Безусловно, одного такого форума для решения проблем
независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины недостаточно, подчеркивает Виктория Закревская. Необходима системная работа.
По мнению эксперта, после вполне успешного старта данной
платформы Украина в дипломатической плоскости имеет все шансы выстроить новый
более эффективный трек дипломатического решения вопроса Крыма.
Напомним, итоговая декларация саммита "Крымской платформы" включает в себя обязательство ввести дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал Владимир Зеленский во время заключительного выступления на саммите "Крымской платформы".
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