Путин готов говорить с Зеленским: в Кремле сделали заявление

Владимир Путин. Фото з сайта Президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не исключаются, то должны быть тщательно подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Путин открыт для прямого диалога.
"И по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня
таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних
российско-украинских отношений с международным важным экономическим
проектом "Северный поток — 2", и о возможных решениях, на которые
имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не
вызрело. Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы
заинтересованы в диалоге. Но любой диалог
должен быть a) понятен, b) подготовлен и c) ориентирован на достижение
конкретного результата", — перечислил Песков.
Песков также отметил, что у заместителя руководителя администрации президента
РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством офиса президента
Украины".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что организация переговоров Зеленского и Путина не ведется, но ранее была попытка такую подготовку начать.
"Комментарии" уже сообщали, что Зеленский хочет использовать "Северный поток-2", чтобы встретиться с Путиным. Вместе с
тем еще в октябре Владимир Зеленский сделал заявление о том, что готов к
встрече с главой Кремля в любом формате, даже при участии всех лидеров
"нормандской четверки". Но в Украине такое желание Президента Украины уже одержало критику. Об этом подробнее читайте здесь: Нардеп: Путин с удовольствием проведет с Зеленским встречу в Сочи, выжмет его как когда-то Януковича
Напомним, что
"Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал страну ЕС,
которая может заказать перед Путиным слово об Украине. Президент Украины
Владимир Зеленский назвал Италию той страной, которая может помочь
украинской стороне продвинуться на пути договоренностей с президентом РФ
Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. По мнению
главы украинского государства, Италия сегодня занимает очень важное
место по влиянию на Россию.
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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1404330246660455
Теги:
Владимир Путин
Северный поток-2
Володимир Зеленський
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Источник: https://politics.comments.ua/news/foreign-policy/zelenskiy-hochet-ispolzovat-severnyy-potok-2-chtoby-vstretitsya-s-putinym-690122.html
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