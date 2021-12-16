Путин готов говорить с Зеленским: в Кремле сделали заявление

Владимир Путин. Фото з сайта Президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не исключаются, то должны быть тщательно подготовлены. Об этом сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что Путин открыт для прямого диалога.

"И по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток — 2", и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело. Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть a) понятен, b) подготовлен и c) ориентирован на достижение конкретного результата", — перечислил Песков.

Песков также отметил, что у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством офиса президента Украины".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что организация переговоров Зеленского и Путина не ведется, но ранее была попытка такую подготовку начать.

"Комментарии" уже сообщали, что Зеленский хочет использовать "Северный поток-2", чтобы встретиться с Путиным. Вместе с тем еще в октябре Владимир Зеленский сделал заявление о том, что готов к встрече с главой Кремля в любом формате, даже при участии всех лидеров "нормандской четверки". Но в Украине такое желание Президента Украины уже одержало критику. Об этом подробнее читайте здесь: Нардеп: Путин с удовольствием проведет с Зеленским встречу в Сочи, выжмет его как когда-то Януковича









Источник:

© Comments.ua Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал страну ЕС, которая может заказать перед Путиным слово об Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Италию той страной, которая может помочь украинской стороне продвинуться на пути договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. По мнению главы украинского государства, Италия сегодня занимает очень важное место по влиянию на Россию. Читайте Comments.ua в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях! Реклама Збереглася стара ощадкнижка: тепер ви багаті 22 ч. назад Наталія Мосейчук: "вранці з вас вийде величезний кому глистів і паразитів, якщо випити ... 11 ч. назад Глаукома і катаракта йдуть безслідно! А зір відновлюється на 99,7% за 6 днів. Записуйт ... 11 ч. назад Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1404330246660455 Теги: Владимир Путин Северный поток-2 Володимир Зеленський comments ОбсужденияИсточник: https://politics.comments.ua/news/foreign-policy/zelenskiy-hochet-ispolzovat-severnyy-potok-2-chtoby-vstretitsya-s-putinym-690122.html © Comments.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!