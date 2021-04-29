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У Путина дали официальное заявление по переговорам

Песков четко дал понять перспективы встречи Путина с Зеленским

29 апреля 2021, 15:06
Автор:

Данило Матюха

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским для проведения переговоров о двусторонних отношениях с Украиной. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У Путина дали официальное заявление по переговорам

Дмитрий Песков - фото с открытых источников

Однако, по его словам, официального заявления украинских дипломатов в Кремле пока не получали.

"Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским о двусторонних отношениях", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина высказался о состоянии дел на линии соприкосновения украинских военных с боевиками на временно оккупированных территориях Донбасса.

Он считает, что ситуация была и остается невероятно напряженной, "выше нормы". Кроме этого, он безосновательно заявил о круглосуточных провокациях со стороны ВСУ.

Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Ватикане. Но в Кремле не уверены захочет ли Путин покидать Россию и ехать заграницу для переговоров с Зеленским.

Ранее "Комментарии" рассказывали читателям о том, как и в каком формате могут встретиться президенты Украины и России в 2021 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Еще "Комментарии" сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете прочитать о том, кто может стать посредником в диалоге между главами украинского и русского государств.


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Источник: https://ria.ru/20210429/putin-1730486296.html
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