Встреча Зеленского и Путина: каковы шансы на тет-а-тет президентов

Президент России Владимир Путин в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на украинском Донбассе отослал официальный Киев обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками "ДНР" и "ЛНР". При этом заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной. "Комментарии" узнали у экспертов, о чем говорят эти "переговорные пикировки" и каковы шансы на встречу Путина и Зеленского – один на один или в ином формате.

Встреча Зеленского и Путина. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Зеленский дал Путину возможность выглядеть миротворцем в глазах россиян, жителей ОРДЛО и возможно – Запада"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов подчеркивает, что заявление Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе — это был такой себе экспромт, "фишка". С помощью чего, возможно, Офис президента пытался отвлечь внимание от второй годовщины победы Зеленского во втором туре президентских выборов. Хвастаться-то особо нечем. Ну и — показать свою готовность к переговорам, а также креативность.

"А получилась достаточно грустная история, — считает политэксперт. — Дали пас Путину, он этим пасом воспользовался. Во-первых, украинская сторона выступила как проситель. Во-вторых, Путин разделил два вопроса: по вопросу Донбасса послал Киев к сепаратистам (и главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" уже выступили с заявлениями, явно спущенными российскими кураторами, что готовы встречаться с украинскими властями), а вопросы взаимодействия Украины с РФ пригласил обсуждать в Москве. Тем самым Зеленский дал Путину возможность выглядеть миротворцем в глазах россиян, жителей ОРДЛО и возможно – Запада".

Александр Леонов считает непонятным стремление Зеленского встретиться с Путиным один на один.

"Если во время выборов он питал иллюзии, что такая встреча поможет, то под конец второго года президентства должен был бы уже утратить эти надежды, — рассуждает политэксперт. — И понять, что российское руководство может использовать такую встречу для манипуляций. Говорить потом, что украинская сторона что-то пообещала, но не выполнила. Дипломаты, эксперты, пятый президент Украины не раз подчеркивали, что нужно встречаться только при свидетелях, чтобы Путин не перекручивал результаты переговоров. Надеюсь, у Зеленского хватит здравого смысла не лететь в Москву для тет-а-тета с президентом страны-агрессора".

Встреча же в формате глав государств нормандской четверки Путину сейчас не интересна, считает Александр Леонов. Ведь хозяину Кремля нужны не договоренности ради урегулирования конфликта. Ему нужна капитуляция Украины.

"В декабре 2019 года во время такой встречи Украина в лице Зеленского подписала коммюнике с признаками капитуляции. Мы, в частности, обязались имплементировать в украинское законодательство крайне опасную формулу Штайнмайера, провести "галопом" выборы в ОРДЛО. Это удалось предотвратить. Сейчас же Путин, соглашаясь на подобную встречу, потребует новые уступки – и гарантии их выполнения. В своем послании к Федеральному собранию 21 апреля он четко дал понять, что не воспринимает Украину как субъект для переговоров. Что хочет договариваться о нас без нас. Играть в великую страну, которая решает судьбы других государств за столами переговоров с крупными геополитическими игроками. Наша задача – не дать такому случиться", — подчеркивает эксперт.

"Ответ российского президента показывает, что новой линии касательного "внутреннего конфликта" в Украине у РФ нет"

Руководитель Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что такая пикировка вокруг Донбасса позволяет этой теме быть в процессе. Что уже неплохо. Плохо то, что подвижек пока не просматривается.

"Ответ российского президента показывает, что новой линии касательного "внутреннего конфликта" в Украине у РФ нет. Предложение встретиться в Москве, когда президент Украины будет там "принят" создает не паритетное измерение, а скорее говорит о старой позиции влияния, председательства РФ. Если переговоры пройдут в таком формате указания со стороны России, это будет очередным негативным вызовом для Украины", — уверена Юлия Тищенко.

По ее мнению, нужно говорить о Нормандском формате, о встрече всей "четверки". И настойчиво внедрять принцип — не говорить об Украине без Украины.

"Тональность ответа Путина не дает оснований говорить, что у российского руководства есть какое-то желание менять свою позицию по отношению к войне. Напомню также, что в РФ осенью намечены выборы в Госдуму. А рейтинги власти не так высоки, как хотелось бы хозяину Кремля. Поэтому тема влияния РФ будет эксплуатироваться там и в дальнейшем", — резюмирует Юлия Тищенко.

Ранее эксперты прокомментировали встречу Лукашенко и Путина в Москве.

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