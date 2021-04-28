Зеленский назвал «идеальное место» для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане. Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica, передает Офис президента.

Зеленский. Фото: ОПУ

По словам гаранта, встреча обязательно состоится.

"Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру", — уверен гарант.

Глава Украины подчеркнул необходимость прямых консультаций между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России.

"Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрей Ермак уже отдал", — сообщил Зеленский.

Президент считает, что для встречи следует выбрать место, которое бы олицетворяло мир. В частности речь шла о Ватикане.

"Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире, — отметил Зеленский. — Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего".

Гарант назвал Папу Римского "пророком мира", который может как авторитетный посредник помочь в переговорах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 апреля, что готовится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Мол, он поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ по поводу организации встречи. Где и при каких условиях может пройти эта встреча? И может ли? "Комментарии" узнали прогнозы экспертов.

Так, политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян оценивает вероятность встречи Зеленского и Путина как низкую. Но при этом не исключает, что она всё же может состояться. В ответе Путина на публичное предложение Зеленского о встрече отмечалось, что переговоры могут состояться в Москве, но не касаясь тем Крыма и конфликта на востоке Украины. По мнению эксперта, если так, то данные переговоры становятся бессмысленными.

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