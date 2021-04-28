Зеленский назвал «идеальное место» для встречи с Путиным

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане. Об этом он сказал в интервью газете La Repubblica, передает Офис президента.
Зеленский. Фото: ОПУ
По словам гаранта, встреча обязательно состоится.
Глава Украины подчеркнул необходимость прямых консультаций между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России.
Президент считает, что для встречи следует выбрать место, которое бы олицетворяло мир. В частности речь шла о Ватикане.
Гарант назвал Папу Римского "пророком мира", который может как авторитетный посредник помочь в переговорах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 апреля, что готовится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Мол, он поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ по поводу организации встречи. Где и при каких условиях может пройти эта встреча? И может ли? "Комментарии" узнали прогнозы экспертов.
Так, политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян оценивает
вероятность встречи Зеленского и Путина как низкую. Но при этом не исключает,
что она всё же может состояться. В ответе Путина на публичное предложение
Зеленского о встрече отмечалось, что переговоры могут состояться в Москве, но
не касаясь тем Крыма и конфликта на востоке Украины. По мнению эксперта, если
так, то данные переговоры становятся бессмысленными.
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Новости
Брат
28 апреля 2021, 11:15
Ватикан признал брак между однополыми существами нормальным-какой у него после этого авторитет.Осталась Россия-страна действительно с авторитетом по делам своим.