У Путина отреагировали на заявление Зеленского о Ватикане

Российская Федерация пока не получала официальных предложений украинской стороны о встрече в Ватикане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков - фото с открытых источников

"Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение ", — отметил Песков.

Также он добавил, что пока не знает готов ли Путин ехать заграницу для проведения двусторонней встречи с Владимиром Зеленским.

Напомним, что сегодня, 28 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Ватикане.

Ранее президент России Владимир Путин предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве и обсудить отношения и политику двух стран. Украинское общество заинтересовано ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие предположения, где именно они могут произойти. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Почему политик так считает и почему Зеленскому стоит воздержаться от поездки, читайте в нашем материале.

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