У Путина отреагировали на заявление Зеленского о Ватикане

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Данило Матюха
Российская Федерация пока не получала официальных предложений украинской стороны о встрече в Ватикане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков - фото с открытых источников
Также он добавил, что пока не знает готов ли Путин ехать заграницу для проведения двусторонней встречи с Владимиром Зеленским.
Напомним, что сегодня, 28 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Ватикане.
Ранее президент России Владимир Путин предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве и обсудить отношения и политику двух стран. Украинское общество заинтересовано ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие предположения, где именно они могут произойти. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Почему политик так считает и почему Зеленскому стоит воздержаться от поездки, читайте в нашем материале.
Также "Комментарии" сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.
А еще на портале вы можете прочитать о том, кто может стать посредником в диалоге между главами украинского и русского государств.
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Харя Кришны
28 апреля 2021, 15:48
Куда в следующий раз захочет зелебобик позвать Путина? На вершину Эвереста? В Шамбалу? На Южный полюс? Запасаемся попкорном.